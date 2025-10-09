Neue Ring-Kameras erhalten die Search Party-Funktion, die verlorene Hunde finden kann – aber es gibt einen Haken

KURZE ZUSAMMENFASSUNG Ring hat Search Party zu seiner App hinzugefügt, eine KI-gestützte Funktion, die Außenkameras von Ring verwendet, um verlorene Hunde in der Umgebung zu finden. Search Party ist mit den meisten Ring-Kameras und Türklingeln kompatibel, obwohl es standardmäßig aktiviert ist, was viele Benutzer*innen verärgert.

Unter seinen vielen neuen Produkteinführungen hat Ring kürzlich eine neue App-Funktion angekündigt, die dir helfen kann, verlorene Hunde in deiner Umgebung zu finden. Die neue Search-Party-Funktion von Ring funktioniert mit deinen Außenkameras und verwendet KI, um verlorene Haustiere zu identifizieren und zu lokalisieren – aber es gibt einen kleinen Haken.

Die Live-Veranstaltung von Amazon fand letzte Woche statt und enthüllte viele neue Smart-Home-Produkte, darunter Echo-, Ring- und Blink-Geräte. Zu den Ring-Ankündigungen gehörten neue 2K- und 4K-Innen- und Außenüberwachungskameras sowie Video-Türklingeln . Die neuen Ring-Kameras und Türklingeln sind mit der Ring-App kompatibel, die viele nützliche Funktionen bietet, einschließlich der neuen Search Party.

Search Party ist eine KI-gestützte Funktion, die es deinen Ring-Außenkameras ermöglicht, verlorene Hunde zu identifizieren und zu lokalisieren. Wenn ein Nachbar oder jemand in deiner Gemeinde im Ring-App einen Hund als vermisst meldet, scannen nahegelegene Ring-Kameras automatisch ihre Umgebung, um eine Übereinstimmung zu finden.

Die KI-gestützte Search-Party-Funktion von Ring sucht nach Hunden, die dem im App gemeldeten ähneln und wenn sie eine mögliche Übereinstimmung findet, wird sie dich mit dem Foto des vermissten Hundes und deinen Kameraaufnahmen benachrichtigen. Du kannst wählen, ob du die Benachrichtigung ignorierst oder die Informationen mit den Besitzern des vermissten Hundes teilen möchtest – ich hoffe, wir würden alle Letzteres wählen!

(Image credit: Amazon)

Was könnte also der Haken sein? Nun, Search Party ist eine Funktion, die standardmäßig aktiviert ist, anstatt dass Ring-Kamera- und App-Benutzer*innen sie selbst aktivieren. Benutzer*innen wurde eine E-Mail über die bevorstehende Funktion gesendet, und 'Du kannst Search Party jederzeit ausschalten' war im Wortlaut enthalten, was Benutzer*innen dazu veranlasste zu spekulieren, dass sie automatisch für ihre Kameras eingeschaltet wird, wenn die Funktion verfügbar ist.

Das mag nicht nach einem großen Problem klingen, aber einige Benutzer*innen hatten das Gefühl, dass die Search-Party-Funktion nicht optional war und ihren Kameras hinzugefügt würde, ob sie es wollten oder nicht. Da die Funktion fast im Hintergrund arbeitet und deine Aufnahmen scannt, machen sich viele Sorgen um ihre Privatsphäre und dass Videos ohne Zustimmung geteilt werden, was in der Vergangenheit ein Anliegen war.

Da Ring erklärt hat, dass du die Möglichkeit haben wirst, deine Aufnahmen zu teilen, sollte dies hoffentlich kein Problem sein. Die neue Search Party-Funktion wird im November für Benutzer*innen in den USA eingeführt und ist mit Ring-Türklingeln, Spotlight-, Flutlicht-, Stick-up- und Außenkameras kompatibel.