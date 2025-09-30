Offizieller Start der Philips Hue und Sonos Kollaboration – so richtest du sie ein

KURZE ZUSAMMENFASSUNG Sonos hat offiziell seine Philips Hue-Integration eingeführt, die vor wenigen Wochen auf der IFA angekündigt wurde. Mit dem neuesten App-Update und der Firmware können Benutzer*innen jetzt Hue-Lampen vollständig per Sprachbefehl über Sonos-Lautsprecher steuern. Unterstützte Befehle umfassen das Anpassen der Helligkeit, das Ändern von Farben, das Ein- oder Ausschalten von Lichtern, das Auslösen von Smart-Szenen und sogar das Verwalten von Smart-Steckdosen.

Die Partnerschaft zwischen Sonos und Philips Hue wurde erstmals vor einigen Wochen auf der IFA angekündigt, zusammen mit zahlreichen neuen Produktvorstellungen und der lang erwarteten Hue Bridge Pro. Sie macht es nun möglich, Hue-Lampen komplett per Sprache über Sonos-Lautsprecher zu steuern – ein spannender Schritt für Smart-Home-Fans.

Inzwischen hat Sonos das Feature offiziell ausgerollt, mit einem Update der App und neuer Lautsprecher-Firmware. In einem Forumpost bestätigte ein Sonos-Mitarbeiter bisher fünf unterstützte Sprachbefehle: Helligkeit anpassen, Farben ändern, Lampen ein- oder ausschalten, Smart-Szenen auslösen und sogar smarte Steckdosen per Stimme steuern.

(Image credit: Philips Hue)

Also... wie funktioniert es?

Um dieses Setup zu nutzen, brauchst du eine Hue Bridge und mindestens einen Sonos-Lautsprecher mit Sprachsteuerung, wobei beide Konten – Hue und Sonos – verknüpft sein müssen. Derzeit funktioniert Sonos Voice Control nur auf Englisch und Französisch, andere Sprachen folgen möglicherweise später.

Die Einrichtung ist recht einfach und startet im Smart-Home-Bereich der Philips-Hue-App. Dort wählst du einfach Sonos Voice Control aus, und der Einrichtungsassistent führt dich Schritt für Schritt durch die Verbindung. Sobald alles verbunden ist, läuft die Steuerung lokal, nachdem die erste Internetverbindung hergestellt wurde.

Das Update wird für Arc Ultra, Arc, Beam (Gen 1 und 2), Era 100, Era 300, One, Move, Move 2, Roam, Roam 2 und die Era 100 Pro ausgerollt – und wir erwarten, dass auch neue Sonos-Lautsprecher es unterstützen werden, sobald sie verfügbar sind.