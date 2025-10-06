SwitchBots neue Videotürklingel ist da – und sie löst ein häufiges Überwachungsproblem

KURZE ZUSAMMENFASSUNG SwitchBot hat die Smart Video Doorbell vorgestellt, die über einen 4,3-Zoll-Monitor für den Innenbereich Ihres Hauses verfügt. Ab heute erhältlich, kostet die SwitchBot Smart Video Doorbell 159,99 €.

SwitchBot hat eine neue Videotürklingel vorgestellt, komplett mit zwei Zubehörteilen, die sie äußerst wettbewerbsfähig macht. Die SwitchBot Smart Video Türklingel wird mit einem Innenmonitor geliefert, der ein häufiges Überwachungsproblem für Kinder und Senioren löst – und sie ist auch nicht schlecht im Preis.

Während der IFA 2025, die Anfang September stattfand, kündigte SwitchBot eine völlig neue Reihe von Smart-Home-Geräten an, darunter ein KI Smart Home Hub sowie zwei Matter-zertifizierte Roboterstaubsauger . Jetzt dreht sich alles um SwitchBots neueste Videotürklingel.

Die neue SwitchBot Smart Video Türklingel bietet 2K Videoauflösung und Farbnachtsicht für klare Bilder, selbst wenn es dunkel ist. Sie hat ein weites 165°-Sichtfeld und verfügt über KI-gestützte Erkennung, die zwischen Personen, Haustieren, Fahrzeugen und Bewegungen unterscheiden kann.

Das beste Merkmal der SwitchBot Smart Video Doorbell ist ihr begleitender Monitor. Der Innenmonitor misst 4,3 Zoll und unterstützt eine Drei-Wege-Gegensprechanlage mit dem Monitor, der SwitchBot-App und einem Amazon Echo Show -Gerät.

(Image credit: SwitchBot)

Die meisten Videotürklingeln kommen nicht mit einem Innenmonitor, aber die SwitchBot Smart Video Türklingel ist definitiv attraktiver und zugänglicher für Kinder und Senioren. Wenn sie keinen Zugang zu einem Smartphone oder der SwitchBot-App haben, bedeutet der Innenmonitor, dass du jetzt mit Besucher*innen an deiner Tür kommunizieren kannst.

Die SwitchBot Smart Video Türklingel hat einen langlebigen 5.000mAh-Akku, der mit einer einzigen Ladung bis zu 19 Monate durchhält. Du kannst ein SwitchBot Solarpanel für Videotürklingeln separat für das Laden mit einem Solarpanel kaufen und die Türklingel selbst hat einen lokalen Speicher von über 4GB eingebaut und keine monatlichen Abonnementgebühren.

(Image credit: SwitchBot)

Weitere Merkmale der SwitchBot Smart Video Doorbell sind eine eingebaute 100dB-Glocke, ein ‚light‘ Matter-Gateway zur Integration in andere SwitchBot-Produkte und das EdgeLink-System, das sicherstellt, dass deine Türklingel und der Monitor verbunden bleiben, auch wenn dein WLAN ausfällt.