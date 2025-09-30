Apple, aufgepasst: Xiaomi 17 perfektioniert seine Kameraeinheit – nur kaufen lässt sich das (noch) nicht

Kurze Zusammenfassung Xiaomi hat vielleicht Apple im Visier, aber gleichzeitig auch deutlich mehr Technik im Gepäck. Die Marke hat für ihre 17 Pro- und Pro Max-Modelle ein rückseitiges Display vorgestellt.

Xiaomi hatte Apple beim Design seiner nächsten Smartphone-Reihe ganz offensichtlich im Blick. Die Android-Serie soll eine Generation überspringen, um sich stärker an Apple anzugleichen, und auch die Namensgebung wird geändert, um direkt mitzuhalten.

Das ist ein durchaus riskanter Schritt: Für manche Käufer*innen mag der Vergleich dadurch einfacher werden, andere wiederum könnten es als zu offensichtliche Kopie abtun.

Trotzdem deuten kürzlich veröffentlichte offizielle Bilder darauf hin, dass Xiaomi durchaus etwas vorzuweisen hat. Wie The Verge berichtet, sollen die Pro- und Pro-Max-Modelle ein kleines Display in der Kameraeinheit auf der Rückseite bekommen.

Das erinnert stark an die Cover-Displays von Klapphandys wie dem Motorola Razr oder dem Samsung Galaxy Z Flip 7: Auch dort zieht sich das Display um die Kamera-Module, und Xiaomi greift genau dieses Konzept auf – allerdings in einem besonders eleganten Design.

Praktisch wirkt das Ganze ebenfalls: In den von Xiaomi gezeigten Beispielen dient das Display etwa als Spiegel, um Selfies mit der stärkeren Hauptkamera aufzunehmen, oder zur Anzeige von Widgets – darunter zum Beispiel dem Flug-Tracker.

(Image credit: Xiaomi)

Aber das mit Abstand coolste Feature ist die Nutzung als Display für ein inoffizielles Game Boy-Erlebnis. Ja, richtig gelesen – zusammen mit einem offiziellen Xiaomi-Case samt physischen Steuerknöpfen wird das rückseitige Display zur eigenen kleinen Konsole.

Das ist eine ziemlich clevere Art, den sonst ungenutzten Platz sinnvoll einzusetzen – und ich feiere das total. Klar, nicht jede*r wird sich dafür begeistern, aber im Alltag ergibt es echt Sinn.

Vergleichbar ist es ein Stück weit mit dem Matrix-Glyph auf dem Nothing Phone (3) – nur dass Xiaomis Ansatz hier deutlich praktischer ist. Statt blinkender Pixel-Spielereien hätten Nutzer*innen Zugriff auf eine ganze Palette an Benachrichtigungen und Widgets.