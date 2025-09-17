Das Samsung Galaxy S26 Pro wirkt in den geleakten Renderings überraschend vertraut

Kurze Zusammenfassung Neue Renderings des Samsung Galaxy S26 Pro sind da – und sie wirken sehr vertraut. Das Modell teilt viel von der gleichen Design-DNA wie sein Vorgänger.

Nach dem Hype um den iPhone 17-Launch könnte man denken, dass Technikfans kurz durchatmen. Doch dem ist nicht so – frisch geleakte Renderings des größten Rivalen des iPhones sind aufgetaucht, und sie sehen erstaunlich vertraut aus.

Natürlich geht es um die Samsung Galaxy S26-Reihe, besonders das S26 Pro. Keine Sorge: Trotz „Pro“ soll es laut Samsung das Basismodell der neuen Generation sein – und misst sich damit direkt mit dem iPhone-Basismodell.

Die neuen geleakten Renderings wurden von Android Headlines geteilt und stammen vom bekannten Render-Leaker OnLeaks. Wer den Vorgänger kennt, wird sich sofort heimisch fühlen.

Tatsächlich sieht es fast identisch aus wie das Samsung Galaxy S25, abgesehen von einem leichten Vorsprung um die Kamera – ähnlich wie beim Samsung Galaxy S25 Edge. Dieser pillenförmige Ausschnitt ragt über die flache Rückseite hinaus und sorgt wahrscheinlich für ein leichtes Wackeln und etwas zusätzliche Dicke.

(Image credit: Android Headlines x OnLeaks)

Trotzdem hat es einen positiven Effekt: Abgesehen vom S26 Edge mit seiner vollflächigen Kameraleiste, die an das iPhone 17 Pro erinnert, wirkt die neue Generation insgesamt deutlich einheitlicher.

Samsung ist mit solchen Änderungen nicht fremd – aber fairerweise gilt das auch für Apple. Die Entscheidung, die Designs seiner Produktlinie in diesem Jahr komplett zu trennen, kam überraschend und wirft Fragen auf, wie andere Marken diesem Beispiel folgen werden.

Eine andere Sache, die in diesen Renderings nicht sofort auffällt, ist die Größe. Berichten zufolge soll es mit einem 6,3-Zoll-Display etwas größer werden als sein Vorgänger.

Es passt auch ziemlich gut zum Basismodell des iPhone 17, das ein Display derselben Größe hat. Ein 6,3-Zoll-Display könnte also bald zum neuen Standard für Smartphones werden.