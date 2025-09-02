Dein älteres Samsung Galaxy bekommt ein kostenloses, KI-betriebenes Upgrade

Kurze Zusammenfassung Wenn du ein älteres Samsung Galaxy nutzt – gibt's gute Nachrichten! Ein großes Feature wird gerade im Rahmen von One UI 8 Beta ausgerollt.

Wenn du ein Android-Phone-Fan, hast du wahrscheinlich irgendwann schon einmal ein Samsung-Gerät genutzt. Die koreanische Marke ist bei vielen beliebt und überzeugt sowohl bei der Hardware als auch bei der Software.

Wenn du noch ein älteres Samsung-Handy benutzt – gute Nachrichten! Über die One UI 8 beta wurde ein Update ausgerollt, das der Samsung Galaxy S24-Reihe eines der besten Features vom Samsung Galaxy S25 bringt.

Dabei handelt es sich um das Now-Brief-Feature (übersetzt Kurzüberblick), Samsungs Umsetzung einer perfekt integrierten, KI-gestützten Übersicht. Nutzer*innen erhalten mehrmals täglich ein persönliches Briefing, das alles von Wetter-Updates bis zu Termindetails aus dem Kalender abdeckt.

Seit der Einführung hat sich dieses Feature weiterentwickelt: Neue Features wie eine Erinnerung an den Parkplatz und YouTube-Empfehlungen sind hinzugekommen. Außerdem gibt es jetzt eine Audio-Wiedergabe, sodass Nutzer*innen das Briefing auch anhören können, anstatt es zu lesen.

(Image credit: Future / Mike Lowe)

Der Schritt hin zu älteren Geräten – wenn auch nur denen der vorherigen Generation – ist ein sehr gutes Zeichen. Er zeigt, dass Nutzer*innen älterer Handys sich keine Sorgen machen müssen, dass ihre Geräte schneller veralten.

Mit der stabilen Version der One UI 8 Beta, die voraussichtlich schon nächsten Monat auf der Galaxy S25-Serie erscheint, dürfte dies noch nicht das letzte Update in dieser Hinsicht sein. Das Betriebssystem soll auf Geräten bis zurück zur Samsung Galaxy S21-Serie verfügbar sein – eine tolle Nachricht für alle, die noch nicht auf ein neues Modell umsteigen wollen.

Auch für das restliche Jahr wird es für die Marke voraussichtlich viel zu tun geben. Nach der Vorstellung neuer Android-Handys und eines wichtigen Foldables – sowie des ersten schlanken Modells der Samsung Galaxy S25 Edge – deuten Gerüchte darauf hin, dass das Galaxy S25 FE bald folgen wird, zusammen mit dem lang erwarteten Project Moohan.