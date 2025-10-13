Oh, Hallo – das Android-16-Update für OnePlus ist endlich da!

Kurze Zusammenfassung OnePlus hat offiziell bestätigt, dass Android 16 ab dem 16. Oktober ausgerollt wird. Das Unternehmen betont die schnelle und reibungslos Performance der Software. Das Update kommt auf kompatiblen Geräten in Form von OxygenOS 16.

Während Pixel-Nutzer*innen Android 16 schon seit Juni genießen, holen andere Hersteller jetzt erst auf. OnePlus hat den Starttermin für das Update (als OxygenOS 16) offiziell bestätigt und hat sogar einen Countdown auf seiner Website.

OxygenOS 16 integriert Android 16, und der Rollout beginnt planmäßig am 16. Oktober. Der Fokus liegt auf geschmeidigen Animationen und flüssigen Übergängen zwischen Apps und Menüs, verspricht OnePlus – das Handy soll also nicht langsamer werden. Passend dazu prangt der Slogan „So fast. So smooth“ beim Update.

Neben dem Countdown hat OnePlus auch ein paar Teaser-Videos auf X geteilt, musikalisch untermalt – eines mit einem Keyboard, eines mit einer Gitarre.

Play it your way. #OxygenOS16Dropping on October 16.#OnePlus #NeverSettle #OxygenOS pic.twitter.com/16bsCSl02YOctober 8, 2025

Das Video zeigt eigentlich keine neuen Features, sondern bleibt beim „schnell und smooth“-Thema.

Auch Sharing mit anderen Geräten wird angedeutet, inklusive Sync mit der Apple Watch über die OHealth-App – allerdings muss die Apple Watch zuerst über ein iPhone eingerichtet werden.

Schon zuvor gab es Hinweise, dass Gemini – Googles KI – in Mind Space integriert wird. Ansonsten könnten neue Features erst auf den zweiten Blick sichtbar sein. Ähnlich erging es Pixel-Nutzer*innen bei Android 16: Auf den ersten Blick änderte sich nicht viel.

Welche OnePlus-Handys erhalten Android 16?

OnePlus verfolgt bei dem OnePlus 13 eine Vier-OS-Update-Policy – bei älteren Geräten sind es drei Jahre. Das bedeutet, dass die folgenden Geräte für ein Update infrage kommen:

OnePlus-Handys:

OnePlus 13, OnePlus 13R, OnePlus 13T, OnePlus 13S

OnePlus Open

OnePlus 12, OnePlus 12R

OnePlus 11, OnePlus 11R

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord 3

OnePlus Nord CE5

OnePlus Nord CE4, OnePlus Nord CE4 Lite

OnePlus-Tablets:

OnePlus Pad 3

OnePlus Pad Lite

OnePlus Pad 2

OnePlus Pad

Unterdessen hat OnePlus bereits sein nächstes Gerät, das OnePlus 15, angekündigt. Das neue Smartphone wird vom Snapdragon 8 Elite Gen 5 angetrieben, einen globalen Launch erwarten wir allerdings erst 2026.