OnePlus 15: Release-Datum – zusammen mit einer schicken neuen Farbe

Kurze Zusammenfassung OnePlus hat bestätigt, dass das OnePlus 15 am 27. Oktober vorgestellt wird. Der Start erfolgt zunächst in China, während die globale Ankündigung für Januar 2026 erwartet wird. Das OnePlus 15 dürfte eines der ersten Smartphones sein, das mit der neuen Snapdragon 8 Elite Gen 5 Plattform ausgestattet ist.

OnePlus hat das OnePlus 15 Ende September offiziell bestätigt und war zugleich Teil der Vorstellung des Snapdragon 8 Elite Gen 5. Damit reiht sich die Marke neben Herstellern wie Xiaomi ein, die ebenfalls angekündigt haben, zu den ersten zu gehören, deren Geräte von Qualcomms neuer Hardware angetrieben werden.

Damals erklärte OnePlus, dass in den „kommenden Wochen“ weitere Details folgen würden – und genau so ist es gekommen: Das Unternehmen hat nun das offizielle Startdatum für China bekannt gegeben.

In einem Beitrag auf Weibo hat OnePlus bestätigt, dass das Launch-Event am 27. Oktober geplant ist, gemeinsam mit dem Start des OnePlus 15 und des OnePlus Ace 6.

Damit folgt das Unternehmen einem ähnlichen Zeitplan wie beim OnePlus 13, das am 31. Oktober 2024 gelauncht wurde. Daher ist zu erwarten, dass das neue Modell Anfang November in China erhältlich sein wird, während die weltweite Veröffentlichung in der ersten Januarwoche geplant ist.

Das OnePlus 13 wurde offiziell am 7. Januar 2025 global eingeführt und war eines der ersten Next-Gen-Smartphones des Jahres, noch vor Samsung. Da Samsung die Galaxy-S25-Serie am 22. Januar vorstellen will, dürfte das OnePlus 15 etwa im gleichen Zeitraum erscheinen wie das kommende Galaxy S26.

Offen ist allerdings noch, wie OnePlus mit der CES umgeht: Die große Technologiemesse dominiert Anfang Januar traditionell die Schlagzeilen – OnePlus könnte die internationale Präsentation daher leicht verschieben oder gezielt als Teil des Events nutzen.

Was wissen wir bereits über das OnePlus 15?

Wie 9to5Google berichtet, wird das OnePlus 15 in einer neuen Farbe namens Misty Purple erscheinen, zusätzlich zu den bekannten Varianten Sand Dune und Absolute Black. Diese Farboptionen könnten sich bis zum globalen Start noch ändern, falls OnePlus glaubt, damit regionale Trends besser zu treffen.

Bestätigt ist bereits, dass das OnePlus 15 vom neuen Snapdragon 8 Elite Gen 5 angetrieben wird. Außerdem steht eine deutliche Designänderung an: Die bisher runde Kamerainsel weicht einer quadratischen Einheit. Insgesamt wirkt das Design kantiger – ein Look, der ein wenig an das iPhone 16 Pro erinnert. Das Display soll 6,78 Zoll messen und eine Bildwiederholrate von 165 Hz bieten.

Laut aktuellen Leaks ist zudem ein 7.300-mAh-Akku mit 120-W-Schnellladeleistung geplant, wobei die Kapazität bei der globalen Version etwas geringer ausfallen könnte.

Das OnePlus 15 soll mit Android 16 und OxygenOS 16 starten. Auf der Rückseite werden drei 50-Megapixel-Kameraserwartet, ergänzt durch eine 32-Megapixel-Frontkamera. Das Gehäuse soll aus Aluminium mit Keramikbeschichtungbestehen – leicht, robust und mit effizienter Wärmeableitung.

In rund einer Woche dürfte OnePlus weitere Details offiziell bekannt geben.