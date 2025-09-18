Samsung Galaxy S25 bekommt ein Kamera-Update, das in ein oder zwei Monaten mehr Sinn ergeben wird

Kurze Zusammenfassung Ein neues Kamerafeature ist auf einigen ausgewählten Galaxy S25-Geräten aufgetaucht. 3D Capture soll in wenigen Monaten mit dem Start von Project Moohan bereit sein.

Wenn du ein Samsung Galaxy nutzt, ist dir vielleicht schon eine neue Option in der Kamera-Assistent-App aufgefallen. Kürzlich hat Samsung nämlich eine „3D Capture“-Einstellung eingeführt.

Wie SamMobile berichtet, ermöglicht die Option, Fotos und Videos mit zusätzlicher Tiefe aufzunehmen – ideal für die Ansicht mit einem Android XR-Headset wie dem Project Moohan, das voraussichtlich noch dieses Jahr erscheint.

Das Team musste einiges an Arbeit investieren, um das Feature zum Laufen zu bringen. Laut Bericht ist die App-Version, die 3D Capture unterstützt – Version 4.0.0.3 – derzeit nur auf dem Samsung Galaxy S25 FE verfügbar, wird dort aber nicht angezeigt.

Um das Feature nutzbar zu machen, hat Samsung die Version auf das Samsung Galaxy S25 Ultra portiert, wo es schließlich auftauchte. Unter der Überschrift „3D Capture“ im Menü heißt es: „Füge eine 3D-Capture-Option oben in der Vorschau hinzu, um räumliche Fotos und Videos für Galaxy XR-Headsets zu erstellen.“

(Image credit: Future / Mike Lowe)

Für Fans der Marke wird das eine spannende Ergänzung sein. Wir beobachten Samsungs XR-Projekte schon seit Jahren – und jetzt dauert es nicht mehr lange, bis das Gerät endlich für alle verfügbar ist.

Das alles sorgt für zusätzliche Aufregung rund um das neue Headset. Die Apple Vision Pro – wohl der größte Konkurrent – wurde bereits im Juni 2023 angekündigt. Seitdem hoffen Tech-Fans auf einen neuen Mitbewerber.

Andere VR-Headsets sind zwar günstiger, können aber nicht mit dem Premium-Setup der Vision Pro mithalten. Samsungs Gerät soll hochauflösende Micro-OLED-Displays mit hoher Bildwiederholrate und viele integrierte Kameras bieten – genug, um Apple Konkurrenz zu machen.

Zudem wird es das erste Headset sein, das Android XR, Googles Betriebssystem für XR-Geräte, nutzt. Damit könnte es sich als Standard für alle Nicht-Apple-Headsets etablieren, ähnlich wie es bei Android-Handys der Fall ist.