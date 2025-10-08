Samsungs Android 16 wird mehr zu Apple als zu Google – One UI 8.5 Leaks erneut

Kurze Zusammenfassung Das nächste Software-Update von Samsung leakt weiterhin, wobei One UI 8.5 eine Reihe von Änderungen zeigt. Derzeit scheint es, dass die neue Software die Benutzeroberfläche anpassen wird, um sie klarer zu gestalten, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie vor der Einführung des Galaxy S26 erscheint.

Samsung hat kürzlich den Rollout von One UI 8.0 für Geräte gestartet, basierend auf Android 16. Es bringt eine schnelle Auffrischung für Geräte, kurz nach One UI 7 und Android 15, aufgrund der Verringerung der Lücke zwischen diesen beiden Software-Versionen.

Es war daher eine ziemliche Überraschung, dass kurz nachdem One UI 8.0 veröffentlicht wurde, ein One UI 8.5 Update zu leaken begann. Diese Version der Samsung-Software wird wahrscheinlich zum ersten Mal auf den Galaxy S26-Geräten erscheinen, deren Einführung wir im Januar 2026 erwarten.

Zuvor haben wir Erwähnungen von One UI 8.5 gesehen, das KI zur Verbesserung der Konnektivität nutzt, während auch die Rückkehr der Pollen-Karten zur Wetter-App geleakt wurde.

Kürzlich jedoch ist eine weitere Version geleakt, die eine laufende Arbeit zeigt, einige der unvollständigen Elemente bereinigt und eine Ästhetik zeigt, die in Teilen näher an Apples iPhone als an Android-Geräten ist.

Die neueste Version – geteilt von SamMobile – zeigt eine Reihe von Änderungen, die meisten davon auf der visuellen Seite. Dazu gehören größere Tasten an einigen Stellen und die Suchleiste in einigen Apps, die an den unteren Rand der Seite verschoben wurde, um den Zugriff zu erleichtern. Es gibt auch einen Verlaufseffekt in einigen Apps, um sie besser aussehen zu lassen.

Die Änderungen, die wir sehen, scheinen sich auf die Benutzerfreundlichkeit zu konzentrieren, mit kleinen Anpassungen daran, wo sich Dinge auf der Seite befinden und wie sie präsentiert werden. Das folgt sehr den Bemühungen von Google durch Material 3 Expressive, das den Pixel-Telefonen wirklich einen Schub gegeben hat. Obwohl die Ästhetik auch einen iOS 26 Liquid Glass Vibe hat.

Wann wird One UI 8.5 verfügbar sein?

Es ist klar, dass wir uns sehr in den frühen Phasen der Entwicklung von One UI 8.5 befinden und die neue Software eindeutig nichts ist, was wir sehen sollten. Es ist wahrscheinlich, dass das offizielle Debüt der neuen Software auf dem Galaxy S26 Ultra, S26 Pro und S26 Edge sein wird, wenn sie im Januar 2026 angekündigt werden.

Derzeit gibt es keinen Hinweis darauf, wann Samsung sein Galaxy Unpacked Launch-Event veranstalten könnte, aber es wird wahrscheinlich am 21. Januar 2026 stattfinden.

Wie wir bereits berichtet haben, könnte sich die Namensgebung von Samsungs neuen Handys ändern, wobei das reguläre Galaxy S26 zum Galaxy S26 Pro wird und das Plus-Modell wegfällt, um Platz für das Galaxy S26 Edge zu schaffen.

Während diese Geräte wahrscheinlich mit One UI 8.5 auf den Markt kommen, wird der Rollout auf andere Telefone wahrscheinlich relativ bald danach folgen.