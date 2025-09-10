AirPods Pro 3 launchen mit einem Fitness-First-Funktionsset

Kurze Zusammenfassung Apple hat gerade die AirPods Pro 3 auf seinem Launch-Event präsentiert. Diese bringen eine Reihe von Fitness-First-Funktionen mit (Achtung, Apple Watch!).

Apples Launch-Event ist live, und wir starten gleich mit den heiß erwarteten AirPods Pro 3. Die neueste Generation der beliebten Earbuds verspricht einen echten Schritt nach vorne für die Marke.

Das große Highlight: Ein Herzfrequenzsensor direkt in den Kopfhörern. So kannst du Gesundheits- und Fitness-Tracking nutzen, wozu du sonst eine Apple Watch brauchen würdest.

Nutzer:innen können aus 50 Workouts wählen, die direkt von den AirPods Pro 3 getrackt werden – von den Basics wie Laufen oder Joggen bis zu intensiveren Sessions. Sie erfassen deine Herzfrequenz und verbrannten Kalorien und tragen so zu deinen Gesundheitsdaten und Workout-Statistiken bei.

Falls du kein Fitnessstudio-Fan bist – kein Problem. Es soll angeblich eine weitere Funktion dazukommen, über die schon länger gemunkelt wurde: Live-Übersetzung.

(Image credit: Apple)

Diese Funktion wird von Apple Intelligence angetrieben und übersetzt Fremdsprachen in Echtzeit direkt in dein Ohr. Wenn du antwortest, wird der Text auf deinem iPhone angezeigt und kann bei Bedarf sogar laut abgespielt werden.

Auf dem Event zeigte Apple sogar zwei Personen – beide mit AirPods Pro 3 –, die ein komplettes Gespräch in zwei völlig unterschiedlichen Sprachen führten. Ich bin da allerdings noch etwas skeptisch: Natürlich wäre es ein großer Fortschritt, wenn diese Technologie in Echtzeit so zuverlässig funktioniert, doch Apple Intelligence muss sich dafür noch beweisen. Ich bin deshalb schon gespannt, die Funktion selbst auszuprobieren.

An anderer Stelle gibt es ein paar kleinere Änderungen in puncto Größe und Design. Die Earbuds selbst sind kompakter und haben ein neues Luftstrom-Design, das für besseren Bass sorgen soll.

Die Kopfhörer sind nach IP57 wasser- und staubresistent und bieten sich somit perfekt als Workout-Begleiter an. Preislich liegen sie bei 249 € und sind ab dem 19. September verfügbar. Vorbestellen kannst du sie aber schon jetzt.