Ich habe die neue Xbox-Konsole auf der Gamescom getestet– und jetzt will ich sie unbedingt haben

Anfang Juni gab es eine große Ankündigung: Noch dieses Jahr soll eine neue Xbox-Konsole erscheinen.

Produziert von Asus in Zusammenarbeit mit Xbox, hatte ich die Gelegenheit, die Asus ROG Xbox Ally X auf der Gamescom in Köln am offiziellen Xbox-Stand auszuprobieren.

Das Windows-Handheld kommt mit einer neuen, aktualisierten Software-Oberfläche, die komplett auf Gaming ausgelegt ist. Aber wie schlägt es sich gegen andere Handhelds? Hier ist mein Eindruck.

Produktbeschreibung

Die Asus ROG Xbox Ally gibt es in zwei Versionen, ähnlich wie bei der Xbox Series S und X. Die Basisversion kommt in Weiß, die leistungsstärkere „X“-Variante in Schwarz.

Unter der Haube steckt zwar Windows mit AMD Ryzen Z2 Power – bei der „X“ sogar AI Z2 Extreme und mehr RAM – aber die Xbox-Oberfläche steht klar im Vordergrund. Du startest direkt ins Spiel, ohne erst durch Windows-Menüs zu müssen.

Für diese Vorschau war der Windows-Desktop gesperrt, also konnte ich die normale Windows-Erfahrung nicht testen. Der Fokus lag stattdessen auf dem Gaming-Zugang von Microsoft. Ob Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Cloud Gaming oder Xbox Play – alles ist hier verfügbar.

Hersteller

Asus ist im Handheld-Game kein Unbekannter: Mit dem ursprünglichen ROG Ally, das 2023 auf den Markt kam, wollte das Unternehmen gegen das Steam Deck antreten, das SteamOS nutzt.

Diese Konsole legte letztlich die Grundlage für die Xbox Ally X, die weiterentwickelt wurde, um ein Xbox-typisches Controller-Gefühl zu liefern.

Die „X“-Version hat außerdem Impulsauslöser für noch präzisere Steuerung, auch wenn mein Test von Hollow Knight: Silksong das nicht optimal demonstrierte. Insgesamt fühlt sich die Xbox Ally X viel besser ausbalanciert an, und sie ist ein paar Dutzend Gramm schwerer als das ursprüngliche Asus-Handheld.

Das macht sie besonders

Nur weil Asus’ Republic of Gamers, kurz ROG, die Xbox-Konsolenhardware herstellt, heißt das nicht, dass die Software identisch mit dem ursprünglichen ROG-Handheld ist.

Ja, beide laufen auf Windows 11, aber die ROG Xbox Ally X nutzt eine Vollbild-Xbox-Oberfläche, die sich anfühlt, als würdest du direkt auf einer Xbox-Konsole spielen.

Das Xbox-Team – einige davon habe ich auf der Gamescom getroffen – hat direkt am Produkt mitgearbeitet. Ihr Ziel war es, „ein neues Erlebnis zu schaffen, das Spiele sofort spielbereit macht“.

Viele andere Hersteller produzieren Handheld-Gaming-Geräte – von Lenovos Legion S bis zu MSIs Claw. Dabei merkt man oft beim Spielen, dass der „Windows-Faktor“ eine kleine Hürde darstellt.

Leistung

Die Asus ROG Xbox Ally X kommt mit dem AMD Ryzen AI Z2 Extreme Prozessor und 24 GB RAM. Die Standardversion verfügt stattdessen über den Ryzen Z2 A Prozessor und 16 GB RAM.

Auf der Gamescom konnte ich das „X“-Handheld bei Hogwarts Legacy testen. Die Leistung war solide, auch wenn ich die Bildraten nicht ablesen konnte.

Das 7-Zoll-Full-HD-Display kann bis zu 120 Hz darstellen, unterstützt von AMDs FreeSync Premium. Das sorgt für ein flüssiges Spielerlebnis, fast wie auf einem PC oder einer Konsole.

Ich bin gespannt, wie sich das Handheld draußen bei Tageslicht schlägt. Der Bildschirm wirkt dank Corning Gorilla Glass und DXC-Anti-Reflexionsbeschichtung hochwertig. Die Größe ist ideal – alles Größere würde das Handheld unhandlich machen. So lässt es sich angenehm halten und bedienen.

Allerdings wird das Gerät ziemlich warm, besonders bei grafisch anspruchsvollen Einstellungen wie in Hogwarts Legacy, wodurch die Lüfter ordentlich arbeiten. Dafür bleibt die Hitze von deinen Händen fern – so stört sie das Spielerlebnis nicht.

Release-Datum

Die Asus ROG Xbox Ally und Xbox Ally X kommen am 16. Oktober 2025 auf den Markt.

Verfügbar sind sie unter anderem in Großbritannien, den USA, Australien und den meisten europäischen Ländern.

Preis

Die große Frage bleibt: Wie viel wird das Handheld kosten? Bislang ist dazu noch nichts bekannt.

Zum Vergleich: Die ursprüngliche ROG Ally X kostete £799 / $799 / AU$1.699 / 899 € – ein guter Anhaltspunkt dafür, wo Asus und Microsoft den Preis für diese Konsole ansetzen müssen, damit sie erfolgreich wird.

Gerüchten zufolge soll die Basisversion der ROG Xbox Ally bei etwa 599 € liegen, also rund £499 / $499 / AU$999, die „X“-Variante soll teurer sein.

Laut Asus werden wir die genauen Preise in den kommenden Wochen erfahren, mit einem Vorbestellstart vor dem Verkaufsstart am 16. Oktober. Wenn der Preis stimmt, könnte das Interesse groß sein.

Für mich persönlich fühlt sich die ROG Xbox Ally X wie ein potenzieller Ersatz für meine immer seltener genutzte Xbox Series X – und genau deshalb will ich eine haben. Zusammen mit meiner Nintendo Switch 2 macht das neue Handheld richtig Spaß.