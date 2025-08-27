Valves neue Steam-Konsole ist jetzt online aufgetaucht

Kurze Zusammenfassung Valve scheint in den Heimkonsolenmarkt zurückzukehren – wenn man einem Eintrag auf GeekBench glauben darf. Die neue Steam-Konsole mit dem Codenamen „Fremont“ soll hoffentlich erfolgreicher werden als die Steam Machines vor einem Jahrzehnt.

Valve kehrt mit einer neuen Konsole in den Heimkonsolenmarkt zurück, um es mit der Xbox Series X, der PS5 und der Nintendo Switch aufzunehmen.

Mit dem Codenamen Fremont wurde das Gerät schon mehrfach in Gerüchten erwähnt, jetzt ist es aber auf GeekBench aufgetaucht – was einige glauben lässt, dass der Start näher ist als je zuvor.

Laut Insider Gaming zeigt der Eintrag – der den Namen Valve Fremont enthält – dass die Box über eine Sechs-Kern-/12-Thread-CPU mit 3,2 GHz verfügt. Außerdem soll sie 8 GB DDR5-RAM besitzen.

Das klingt für eine Konsole oder einen Mini-PC eher unterdimensioniert, schließlich kommt das Steam Deck mit 16 GB RAM. Es könnte aber auch sein, dass es sich nur um ein Testgerät handelt und die Spezifikationen vor der Veröffentlichung noch angepasst werden.

Spannend ist auch, dass Windows 11 Pro drauf läuft. Das wirkt ungewöhnlich, denn eine Steam-Konsole wird wohl eher auf Linux und SteamOS setzen.

Trotzdem ist es ein positives Zeichen, dass Valve über seine Handhelds hinaus wieder neue Geräte im Blick hat.

Hatten wir nicht schon eine Steam-Konsole?

Das wäre nicht Valves erster Versuch im Heimkonsolen-Bereich. Vor einem Jahrzehnt hat Valve mit verschiedenen PC-Herstellern zusammengearbeitet, um die Steam Machines zu veröffentlichen – abgespeckte PCs, die auf einer frühen Version von SteamOS im Big Picture-Modus liefen.

Mehrere Modelle kamen über einen Zeitraum von drei Jahren auf den Markt, aber wirklich durchsetzen konnten sie sich nie. Ich selbst hatte damals eins von Asus, das kaum aus der Box kam. Ein Grund war der ungewöhnliche Steam Controller, der die Thumbsticks gegen Touchpanels tauschte – ein Steuerungssystem, an das man sich erstmal gewöhnen musste.

Wahrscheinlich wird die Fremont-Konsole – falls sie erfolgreicher sein soll – mit einem vertrauteren Controller erscheinen.

Hoffentlich erfahren wir in den nächsten Wochen mehr darüber.