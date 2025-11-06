DJI kündigt neues Produkt für November an – und alles deutet auf eine Action-Cam hin

DJI hat einen neuen Teaser für den nächsten Produkt-Launch veröffentlicht – und der bringt die Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln.

In dem kurzen Clip ist zu sehen, wie sich die Blende einer Linse öffnet und schließt – ein klarer Hinweis auf eine variable Blende. So etwas gab’s bei DJI’s Action-Cameras bisher noch nie – oder überhaupt bei einer Action-Cam.

Dieses eine Video reicht schon, um Fans zu überzeugen: Das muss der heiß erwartete Nachfolger der DJI Osmo Action 5 Pro sein.

Seit Wochen kursieren Berichte, laut denen DJI’s nächste Generation an Action-Cams einige tolle Upgrades mitbringt – darunter ein 1/1.1-Zoll-CMOS-Sensor, ein Objektiv mit variabler Blende (f/2.0–f/4.0) und 8K-Video mit 30 fps.

Ein Blick durchs Objektiv

Wenn das stimmt, wäre das ein echter Fortschritt – für alle, die gerne kreativ sind und Abenteuer lieben.

Ein größerer Sensor in Kombination mit einer variablen Blende könnte für deutlich bessere Low-Light-Performance und mehr Kontrolle über die Tiefenschärfe sorgen – etwas, das bisher spiegellosen Kameras vorbehalten war.

Andere Leaks deuten auf zwei OLED-Displays, einen 1.950-mAh-Akku und DJIs RockSteady-Stabilisierung der nächsten Generation hin – alles verpackt im robusten Gehäuse der bekannten Osmo-Action-Serie.

A post shared by DJI (@djiglobal) A photo posted by on

Gerüchten zufolge soll der Preis bei rund 305 Euro liegen – damit würde die Action 6 preislich direkt gegen die GoPro Hero 13 Black und die Insta360 Ace Pro 2 antreten.

Offiziell bestätigt hat DJI natürlich noch nichts. Doch das Unternehmen ist bekannt dafür, seine kommenden Produkte mit subtilen visuellen Hinweisen anzuteasern – und die deutlich sichtbare Linsen-Bewegung im aktuellen Teaser spricht stark dafür, dass an den Leaks etwas dran ist.

Mit dem Fokus auf kameraorientierte Innovationen wie zuletzt bei der DJI Osmo Pocket 3 zeigt sich klar, dass die Marke sowohl in der Luft als auch im Handheld-Bereich die kreative Konkurrenz hinter sich lassen will.

Was genau dahintersteckt, erfahren wir Mitte November – aber wenn der Teaser hält, was er verspricht, könnte DJI erneut zeigen, was mit einer Action-Cam wirklich möglich ist.