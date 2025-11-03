Insta360 X4 Air vs Insta360 X5: Ich hab beide getestet – und eine macht für die meisten Leute einfach mehr Sinn

Insta360s neueste 8K-Kameras zeigen, wie weit 360°-Video inzwischen gekommen ist. Die X4 Air und X5 teilen dasselbe kreative Erbgut – sie nehmen beeindruckendes 8K-360°-Material auf, das du später zu filmreifen oder social-tauglichen Clips umwandeln kannst. Trotzdem richten sie sich an ganz unterschiedliche Creator-Typen.

Die neue Insta360 X4 Air ist leichter, kompakter und günstiger – perfekt für Abenteurer*innen, die eine unkomplizierte, handliche Action-Cam suchen.

Die Insta360 X5 ist das Flaggschiff-Modell: Schwerer, robuster und mit größeren Sensoren ausgestattet, was für schärfere Bilder und bessere Low-Light-Performance sorgt.

Beide filmen in 8K bei 30 fps und nutzen die gleiche, intuitive Insta360-App zum Reframing, Horizontausgleich und Bearbeiten. Doch Unterschiede bei Gewicht, Bauweise und Sensoren verleihen ihnen jeweils einen ganz eigenen Charakter. Hier kommt der direkte Vergleich.

Insta360 X4 Air vs Insta360 X5

Preis und Verfügbarkeit

Es gibt eine deutliche Preislücke zwischen diesen beiden. Die X4 Air kostet etwa 419 Euro in Europa und positioniert sich als erschwinglicher Einstiegspunkt in die 8K 360-Aufnahme.

Die X5 verdoppelt die Leistung und der Preis liegt bei etwa 589 Euro, je nach Markt. Diese zusätzlichen Ausgaben bringen größere Sensoren, fortschrittlichere Verarbeitung und eine robustere, modulare Bauweise.

Beide sind über Insta360s Store und Einzelhandelspartner weit verbreitet erhältlich, mit ähnlichen Bündelkonfigurationen. Während der Premiumpreis der X5 ihre Profi-Credentials widerspiegelt, macht der niedrigere Preis der X4 Air sie zu einer leichteren Empfehlung für alle, die Top-Leistung ohne Top-Preis wünschen.

Wenn du auf Vielseitigkeit und ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis aus bist, bietet die X4 Air deutlich mehr, als ihr Preis vermuten lässt. Für ambitionierte Creator*innen, die ihre Kamera als langfristige Investition sehen, lohnt sich jedoch die X5 mit ihrem höheren Leistungspotenzial auf Dauer.

Gewinner: Insta360 X4 Air – der Sinn dieser Kamera ist es, 8K-360°-Videos zu einem deutlich günstigeren Preis anzubieten.

Design und Verarbeitungsqualität

Die Insta360 X4 Air stellt die Benutzerfreundlichkeit in den Vordergrund. Mit 165 g ist sie die leichteste 8K 360-Kamera, die Insta360 je hergestellt hat, und das spürt man, dank ihrer kompakten, geschwungenen und leicht zu greifenden Kanten, auch ohne Zubehör.

Der 2"-Touchscreen sitzt bündig am vertikalen Gehäuse und ist hell, scharf und reaktionsschnell, was das Rahmensetzen oder den Wechsel der Aufnahmemodi im Handumdrehen erleichtert. Ein einzelner Aufnahmeknopf und ein schlankes Zwei-Knopf-Layout halten die Bedienung einfach, während die strukturierte Oberfläche den Halt bei der Handhabung verbessert.

Die austauschbaren Linsenschutzkappen sorgen dafür, dass die X4 Air nicht unbrauchbar wird, wenn die Abdeckung bricht. Man benötigt jedoch das X4 Air Replacement Lens Kit, um die Linse zu entfernen.

(Image credit: Matt Kollat)

Die beiden Mikrofone sind so positioniert, dass Windgeräusche reduziert und immersiver Raumklang aufgenommen werden, während sie dennoch die Verwendung externer Mikrofone für Kreative ermöglichen, die professionellen Klang wünschen. Alles am Design fördert den täglichen Gebrauch: Minimaler Aufwand, maximale Funktion.

Die X5 fühlt sich mehr wie ein Präzisionsinstrument an, ohne das klassische Insta360-Design zu stören. Sie ist mit 200 g schwerer, mit einem kantigeren, verstärkten Gehäuse, das Haltbarkeit vermittelt. Der 2,5"-Touchscreen ist größer und hat eine höhere Auflösung, bietet mehr Platz für Einstellungen und Wiedergabe.

(Image credit: Matt Kollat)

Die Knopfplatzierung ist ähnlich intuitiv, mit zwei Knöpfen unter dem Bildschirm statt einem, was mehr Anpassungsmöglichkeiten für Profis bietet. Ihre modularen Linsengehäuse können bei Kratzern schnell ausgetauscht oder durch spezielle Abdeckungen ersetzt werden, was die Lebensdauer und Vielseitigkeit der Kamera verlängert.

Ähnlich wie bei der X4 Air benötigt man das spezialisierte X5 Replacement Lens Kit, um kaputte/gebrauchte Linsen auszutauschen.

Vier Mikrofone sind rund um das Gehäuse verteilt und erzeugen eine räumlichere Klangkulisse – ideal, wenn du Umgebungsgeräusche oder dialoglastige Szenen aufnimmst.

Beide Kameras teilen das elegante, vertikale Design und die hochwertige Verarbeitung, für die Insta360 bekannt ist – doch das Nutzungserlebnis unterscheidet sich deutlich.

Die X4 Air fühlt sich an wie ein kompakter Begleiter, den du einfach in die Tasche stecken kannst, während die X5 wie professionelles Equipment wirkt – solide, vertrauenerweckend und gemacht für langfristige Kreativprojekte.

Gewinner: Insta360 X5 – besseres Display, robusteres Gehäuse und ein professionelleres Bedienlayout.

Funktionen

Sowohl die Insta360 X4 Air als auch die X5 bieten kreative Aufnahmeoptionen, sind jedoch für unterschiedliche Arten von Creator*innen konzipiert. Die X4 Air konzentriert sich auf Einfachheit und Geschwindigkeit; die X5 setzt auf Flexibilität, höhere Bildraten und professionelle Anpassung.

Auflösung und Bildraten

Die X4 Air nimmt 360°-Aufnahmen in 8K (7680 × 3840) bei 30, 25 oder 24 fps auf, mit zusätzlichen Modi für 6K @ 30 fps und 5,7K @ 60 fps. Im Einzelobjektivmodus nimmt sie 4K @ 60 fps oder 3K @ 100 fps für sanfte Zeitlupen auf. Für die meisten Benutzer*innen ist das ein hervorragendes Gleichgewicht zwischen Auflösung und Flexibilität, insbesondere angesichts ihrer kleineren Form.

Die X5 bietet ebenfalls beeindruckende 8K-Aufnahmen, legt aber mit mehr kreativen Möglichkeiten nach: 5.7K+ bei 60 fps, 4K bei 120 fps und höhere Bitraten für klarere, detailreichere Aufnahmen bei schnellen Bewegungen.

Ihre zusätzliche Power stammt von der neuen Triple-AI-Chip-Architektur von Insta360. Diese verarbeitet Bildanalyse, Stabilisierung und Farbkorrektur in Echtzeit – präziser als jede Generation zuvor. Genau das sorgt für scharferes HDR, schnelleres Tracking und bessere Bewegungsdarstellung bei allen Bildraten.

Aufnahmemodi und Anpassung

Beide Kameras bieten alle typischen Insta360-Modi, darunter 360°-Aufnahme, Single-Lens-Mode, Me Mode (für Selfie-Shots mit dem unsichtbaren Selfie-Stick-Effekt), HDR-Video, Timelapse, TimeShift-Hyperlapse und Bullet Time für ultra-langsame 360°-Panoramen.

(Image credit: Matt Kollat)

Der Unterschied zwischen den beiden liegt in der Tiefe der Steuerung.

Die X4 Air bleibt unkompliziert – mit intuitiven Menüs und schnellen Toggles für automatische Belichtung, Farbe und Stabilisierung. Eine echte „Point-and-Create“-Kamera, die sofort einsatzbereit ist.

Die X5 dagegen richtet sich an Profis: Hier kannst du ISO, Verschlusszeit, Weißabgleich und Belichtungskorrektur manuell anpassen. Außerdem lässt sich im H-Log-Format filmen – perfekt, wenn du dein Material später in der Postproduktion noch farblich nachbearbeiten willst.

Zubehörkompatibilität

Beide Kameras arbeiten mit Insta360s modularen Zubehörteilen und einer breiten Palette von Drittanbieter-Gadgets, einschließlich externer Bluetooth-Mikrofone, Kopfhörer und professioneller Audiogeräte.

Gewinner: Insta360 X5 – bietet mehr Kontrolle, höhere Bildraten und eine bessere Zubehör-Integration, ohne auf die kreativen Modi zu verzichten, die Insta360-Kameras so spaßig und vielseitig machen.

Video- und Fotoleistung

Die X5 ist der stärkere Allround-Performer, besonders wenn die Bedingungen schwierig werden. Ihre größeren 1/1,28-Zoll-Sensoren liefern sichtbar sauberere Aufnahmen mit tieferem Kontrast und sanfteren Farbverläufen, insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen oder gemischtem Licht.

Schatten behalten Details, helle Bereiche werden nicht so leicht überbelichtet, und die Stabilisierung bleibt selbst bei schnellen Bewegungen oder heftiger Schwenkung absolut zuverlässig.

Die X5 hat eine größere Linseneinheit und Sensor (Image credit: Matt Kollat)

In Video-Vergleichen wirken die Farben der X5 cinematischer und feiner, mit einem leicht wärmeren Ton, der den 8K-Clips mehr Tiefe verleiht.

Die zusätzliche Rechenleistung sorgt auch für eine bessere Detailwiedergabe: Blätter, Haare und Wasserbewegungen wirken selbst nach dem Reframing natürlicher.

Die X4 Air schlägt sich für eine so kompakte Kamera wirklich hervorragend. Ihre dual 1/1,8"-Sensoren und die helle f/1.95-Linse liefern bei Tageslicht klare, ausgewogene 8K-Aufnahmen, während Insta360s FlowState-Stabilisierung alles selbst bei Lauf- oder Radszenen butterweich hält.

Die X4 konzentriert sich auf Benutzerfreundlichkeit (Image credit: Matt Kollat)

Der eingebaute Windschutz und die verbesserte Audioverarbeitung machen im Alltag einen spürbaren Unterschied – besonders bei Aufnahmen im Freien.

Zwar kann die X4 Air in Sachen Dynamikumfang oder Low-Light-Schärfe nicht ganz mit der X5 mithalten, liefert aber dennoch lebendige, detailreiche Aufnahmen, ideal für Social- und Reisecontent, besonders wenn es schnell gehen soll, ohne an den Einstellungen zu frickeln.

Die Foto-Performance folgt einem ähnlichen Muster: Beide Kameras liefern etwa 29 MP Fotos, doch die X5 behält mehr feine Details in Schatten und Lichtern, was sie besser für HDR-Landschaften oder komplexe Lichtverhältnisse macht.

Wenn du häufig bei wechselndem Licht filmst oder Wert auf Farbkorrektur-Flexibilität legst, zahlt sich der größere Sensor und die höhere Rechenleistung der X5 aus. Legst du hingegen Wert auf Einfachheit, Portabilität und scharfe Tagesaufnahmen, ist die X4 Air der unkompliziertere Begleiter.

Gewinner: Insta360 X5

Akkulaufzeit und Aufladen

Die Akkuleistung ist bei Action- und 360°-Kameras oft entscheidend – und hier wird der Unterschied zwischen Insta360 X4 Air und X5 sowohl auf dem Papier als auch in der Praxis deutlich.

Die X4 Air nutzt einen 2.010 mAh Lithium-Ionen-Akku, kleiner als der der X5, aber trotzdem genug für etwa 88 Minuten kontinuierliche Aufnahme in 8K/30 fps. Über USB-C lässt er sich schnell laden und unterstützt PD-Schnellladen, sodass du zwischen den Aufnahmen problemlos nachladen kannst.

Der kompakte Akku ist in das leichte Gehäuse integriert, um Platz zu sparen und das schlanke 165 g-Profil der X4 Air zu erhalten. Das macht die Kamera unkompliziert und handlich, bedeutet aber auch etwas kürzere Laufzeiten bei langen Sessions oder mehrstündigen Aufnahmen.

(Image credit: Matt Kollat)

Die Insta360 X5 kommt dagegen mit einem 2.400 mAh wechselbaren Akku, der etwa 100 Minuten in 8K/30 fps liefert oder bis zu drei Stunden im 5.7K Endurance Mode.

Der größere, austauschbare Akku ist für professionelle Workflows konzipiert, bei denen man Ersatzakkus dabei hat und während der Aufnahme wechseln kann. Die höhere Kapazität und die bessere Kühlung ermöglichen längere Aufnahmesessions in hoher Bitrate, ohne dass die Kamera drosselt oder überhitzt.

In der Praxis hält die X5 insgesamt länger durch und bietet dank des wechselbaren Designs deutlich mehr Flexibilität. Die X4 Air schlägt sich zwar für ihre Größe beeindruckend und lässt sich per schnellem PD-Laden in unter einer Stunde wieder voll aufladen, kann aber nicht mit der Ausdauer des Flaggschiffs mithalten.

Gewinner: Insta360 X5 – größere Kapazität, wechselbares Design und längere Laufzeit machen sie zur zuverlässigeren Wahl für lange Drehs.

Fazit

Die Insta360 X5 und X4 Air teilen zwar dieselbe kreative DNA, richten sich aber an ganz unterschiedliche Nutzer*innen. Die X5 ist das Flaggschiff: Größere Sensoren, mehr Kontrolle, größerer Akku und die fortschrittliche Prozessorplattform machen sie zur Kamera für Profis und ambitionierte Creator*innen, die cinematische Ergebnisse und zuverlässige Langzeitleistung wollen.

Sie ist darauf ausgelegt, anspruchsvolle Aufnahmen zu meistern – mit besserem Dynamikumfang, kräftigeren Farben, stärkerer Low-Light-Performance und einem Gehäuse, das sich wie für harte Arbeit gebaut anfühlt.

(Image credit: Matt Kollat)

Die X4 Air ist dagegen eine zugänglichere Weiterentwicklung von Insta360s 8K-Formel. Sie übernimmt viele der besten Eigenschaften der X5 – wie 8K-Aufnahme, austauschbare Linsen, Windreduzierung und stabile Bildstabilisierung – verpackt sie aber in einem leichteren, kompakteren Gehäuse, das einfacher mitzunehmen und schneller einsatzbereit ist.

Es ist die Art von Kamera, die du wirklich überallhin mitnimmst, und die Ergebnisse sind so gut, dass du kaum das Gefühl hast, etwas zu verpassen, wenn das Top-Modell zu Hause bleibt.

Wenn du Filmemacher*in, Agentur-Shooter*in oder Profi-Creator*in bist, ist die X5 die offensichtliche Wahl. Für Reisen, alltägliches Storytelling oder Social-First-Creator*innen ist die X4 Air wahrscheinlich die smartere Wahl.

Gesamt-Gewinner: Insta360 X5 – die X4 Air bietet aber das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis.