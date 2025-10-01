GoPro bringt mit dem Lit Hero Licht ins Spiel – und das zum kleinen Preis

Es war in letzter Zeit einiges los auf dem Action-Kamera-Markt. In den vergangenen Wochen gab es Leaks von DJI aus allen Richtungen, bevor die Marke heute früh offiziell ihre winzige, tragbare Osmo Nano vorgestellt hat. Und nur eine Stunde später legte GoPro mit einer neuen Kamera nach.

Diese Ankündigung kommt in Form des bandneuen Lit Hero – ein Einsteigermodell mit 4K-Aufnahme bei 60 fps und einigen neuen Features, von denen wir eines bislang noch bei keiner GoPro gesehen haben.

Licht an

Das Hauptmerkmal des Lit Hero ist ein integriertes LED-Licht. Ja, es ist die erste GoPro mit einem eingebauten, nach vorne gerichteten Licht – und das allein ist schon spannend.

Laut GoPro ist es nicht nur ein Gimmick: Das Licht sorgt dafür, dass du dein Gesicht aus dunklen Schatten hervorheben kannst – ideal für Vlogs, spontane Zoom-Calls unterwegs oder als B-Kamera, die auf dich gerichtet ist, während die Hauptkamera die Action einfängt.

GoPro hat sogar den Aufnahmeknopf nach vorne verlagert, was Sinn ergibt, wenn das Objektiv häufig auf dich zeigt. Ein Frontdisplay fehlt jedoch, wodurch das Einrahmen nicht so einfach ist wie bei den teureren Modellen.

Trotzdem: Wer schon einmal mit einem umständlichen Clip-On-Licht gekämpft hat, wird den Unterschied durch die integrierte LED deutlich spüren.

Auf den ersten Blick wirkt der Lit Hero wie gemacht für Kreative, die sich selbst genauso oft filmen wie ihre Umgebung.

Einsteiger-Hero im Kopf, Profi-Video in der Hand

Im Vergleich zum Standard-Einstiegsmodell Hero verdoppelt der Lit Hero die maximale Auflösungs-Bildrate auf 4K/60 (statt 4K/30), sodass du sauberere Bewegungen oder sogar ein wenig Zeitlupe ohne Qualitätsverlust bekommst.

GoPros 4:3-Aufnahme ist ebenfalls dabei – besonders praktisch, wenn du nur einmal filmst und das Material später für vertikale Clips zuschneidest. Außerdem liefert die Kamera 12-MP-Fotos im 4:3-Format, perfekt, wenn du schnell Content für Social Media brauchst.

Wie zu erwarten, ist das Gehäuse bis zu 5 m (16 ft) wasserdicht und robust gebaut. Die Energie liefert GoPros Enduro-Akku, mit dem das Unternehmen bis zu 100 Minuten 4K/60-Aufnahme pro Ladung angibt – wobei die Laufzeit vermutlich sinkt, sobald du das LED-Licht einschaltest.

Was kostet der Spaß?

Der GoPro Lit Hero ist jetzt für 269,99 Euro im offiziellen GoPro-Store vorbestellbar, mit Versand ab dem 21. Oktober.

Wenn du nicht die allerneuesten Funktionen des Hero 13 brauchst, aber Wert auf schärferes 4K/60 und ein praktisches, integriertes Licht für Aufnahmen vor der Kamera legst, ist der Lit Hero eine vernünftige und geldbeutelfreundliche Wahl.