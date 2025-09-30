CMF Headphone Pro startet mit modularem Design, beeindruckenden Spezifikationen und einem verrückt niedrigen Preis

Kurze Zusammenfassung Die Untermarke von Nothing, CMF, hat soeben ihre ersten Over-Ear-Kopfhörer auf den Markt gebracht. Und es sieht so aus, als könnten sie ein ernsthaft gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

Nothing ist in letzter Zeit unglaublich erfolgreich. Wir haben eine Reihe neuer Produkte gesehen, die das gesamte Sortiment der Marke abdecken und dabei echte Innovationen bieten.

Zuletzt haben wir die Nothing Ear (3) gesehen – die neueste Ergänzung ihrer Flaggschiff-Earbuds-Linie. Anfang des Jahres erhielten wir das erste Flaggschiff-Android-Telefon mit dem Nothing Phone (3) und die ersten Over-Ear-Kopfhörer mit dem Nothing Headphone (1).

Jetzt ist es der kostengünstigere Gegenpart – und er lässt sich von diesem letzten Produkt inspirieren. Der neue CMF Headphone Pro ist ein weiteres Paar Over-Ear-Kopfhörer, die für ein kleines Budget gemacht sind.

Entscheidend ist, dass das Datenblatt nicht allzu sehr gelitten hat, um die Kosten zu senken. Der Klang wird durch ein Paar 40-mm-Treiber mit Nickelbeschichtung geführt, die eine anständige Klangtreue über das gesamte Audiospektrum gewährleisten.

Außerdem kriegst du bis zu 40 dB aktive Geräuschunterdrückung, räumliches Audio mit speziellen Modi für Kino und Konzert, LDAC- und Hi-Res-Audio-Zertifizierungen sowie personalisierten Sound, um das Audio einzigartig für deinen Gehörgang zu stylen.

Bild 1 von 3 (Bildnachweis: CMF) (Bildnachweis: CMF) (Bildnachweis: CMF)

Es geht nicht nur ums Audio. Die intuitiven Bedienelemente vom Headphone (1) sind hier ebenfalls vorhanden, mit einem Roller zur Steuerung von Lautstärke, ANC und Wiedergabe sowie einer anpassbaren Taste. Es gibt auch einen Energieschieber, mit dem Benutzer*innen zwischen verschiedenen Höhen- und Basspegeln im Handumdrehen wechseln können.

Das ist ein wirklich cooles Feature. EQ ist fast nie eine Einheitsgröße für alle und der schnelle Zugriff auf Änderungen im Handumdrehen sollte es dir ermöglichen, Anpassungen vorzunehmen ohne mit der App auf deinem Telefon herumfummeln zu müssen.

Neben den Bedienelementen gibt es auch austauschbare Ohrpolster. Dadurch können Benutzer*innen das Erscheinungsbild ihrer Kopfhörer wirklich an ihre Persönlichkeit und Stimmung anpassen.

Mit einem Preis von 99 € scheinen diese Kopfhörer ein echtes Must-have für Audiophile zu sein mit einem knappen Budget. Es gibt viele großartige Spezifikationen zu einem Preis, der kaum zu glauben ist – ich kann es kaum erwarten, sie in die Finger zu bekommen, um zu sehen, ob die Leistung mithalten kann!