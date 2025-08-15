Deine AirPods könnten bald ein nützliches Feature-Upgrade erhalten

Kurze Zusammenfassung In der iOS 26 Entwickler-Beta wurde ein System-Asset entdeckt, das auf eine Live-Übersetzungsfunktion für AirPods hinweist. Es wird vermutet, dass das Feature die bereits für iOS 26 angekündigten Live-Übersetzungsfunktionen erweitert. Welche Hardware dafür nötig ist, ist allerdings noch unklar.

Auf der Worldwide Developer Conference im Juni hat Apple eine Reihe neuer Funktionen für iPhone, iPad, Mac und Apple Watch vorgestellt.

Neben einem einheitlicheren Design, das sich über das gesamte Portfolio zieht, gab es neue Features wie die Möglichkeit, die Schlummerdauer in der Uhr-App anzupassen oder ein iPad wie einen Mac zu nutzen.

Auch für AirPods wurden einige Funktionen angekündigt. So kannst du bei den AirPods Pro 2 oder AirPods 4 den Stiel drücken und halten, um direkt die Videoaufnahme in der Kamera-App zu starten. Laut 9to5Mac soll dies aber nicht der einzige neue Trick sein: Künftig könnten die AirPods auch Live-Übersetzungen für den Alltag unterstützen.

Wie könnte Live-Übersetzung mit AirPods aussehen?

Laut einem Bericht enthält die iOS 26 Entwickler-Beta 6 ein System-Asset, das eine neue Geste zeigt: Wenn du beide AirPods-Stiele gleichzeitig drückst, sollen verschiedene Sprachen ausgelöst werden. Auf dem Bild sind Englisch, Portugiesisch, Französisch und Deutsch rund um die AirPods zu sehen. Ob das Feature auf diese Sprachen beschränkt ist, ist bisher allerdings noch unklar.

Es wird aber davon ausgegangen, dass die Funktion eine Übersetzung in Echtzeit ermöglichen könnte – etwas, an dem Apple laut Bloomberg bereits Anfang des Jahres gearbeitet hat. Wahrscheinlich handelt es sich um eine Erweiterung der Live-Übersetzungsfunktionen, die Apple auf der WWDC25 vorgestellt hat und die Echtzeitübersetzungen in FaceTime, Nachrichten und Telefon-Apps bieten.

9to5Mac berichtet, dass das Feature mit den AirPods Pro (2. Generation) und AirPods (4. Generation) funktionieren soll. Welches iPhone dafür kompatibel sein muss, ist noch unklar. Vermutlich wird ein iPhone benötigt, um die Live-Übersetzung auszuführen – die Übersetzung läuft also nicht allein auf den AirPods –, aber das Asset liefert dazu keine weiteren Details.

Bevor du zu aufgeregt wirst: Möglicherweise unterstützen zunächst nur die neuen iPhone-Modelle, die im September vorgestellt werden, das Feature. Apple selbst hat es noch nicht offiziell freigegeben. Vorerst heißt es also abwarten – in der Praxis könnte die Funktion aber definitiv nützlich sein.