Nothings mysteriöses neues Produkt enthüllt – und es dürfte Fans richtig freuen

Kurze Zusammenfassung
Nothing hat bestätigt, dass das kürzlich angeteaserte neue Produkt der Headphone Pro von der Budget-Submarke CMF sein wird.
Offiziell vorgestellt werden sie am Montag, 29. September 2025.
Nothing hat kürzlich angeteasert, dass ein neues Produkt seiner Budgetmarke CMF kommt – und jetzt wissen wir endlich, was es ist.
Mit einer verpixelten Version des Pokémon Forretress postete der CMF by Nothing X-Account schlicht „coming soon“. Inzwischen steht auch fest, wann:
Der CMF Headphone Pro wird am 29. September 2025 vorgestellt. Das dürfte viele Fans freuen, die sich schon länger eine günstigere Version des beliebten Nothing Headphone 1 wünschen.
Ebenfalls auf dem CMF X Account zu sehen: Der Headphone Pro wirkt auf den ersten Blick etwas konventioneller als das Premium-Modell. Zwei bisher veröffentlichte Teaser zeigen unter anderem die Ohrmuscheln, Knöpfe und Farbvarianten.
Dazu gibt’s auch schon den Slogan: „Remix everything“.
Remix everything. Headphone Pro. 29 September. pic.twitter.com/8zyY3DwkZZSeptember 17, 2025
Viel mehr verraten die X-Posts nicht, außer dass es sich um kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit Bluetooth handelt. Es sieht außerdem so aus, als würde das charakteristische modulare Design der Marke fortgesetzt werden – die Ohrmuscheln scheinen austauschbar zu sein.
Abgesehen davon müssen wir uns bis nächsten Montag gedulden, um alle spannenden Details zu erfahren. Oder wir warten einfach auf den nächsten X-Teaser.
Preislich liegt der Nothing Headphone 1 bei 299 €, daher ist es gut möglich, dass der CMF Headphone Pro deutlich günstiger wird.
Die CMF Buds Pro 2 kosten dagegen nur die Hälfte des Nothing Ear und rund ein Drittel des Preises des neuen Nothing Ear (3). Deshalb schätze ich, dass der Headphone Pro bei etwa £100 bis £125 liegen dürfte. Aber warten wir mal ab!
Unabhängig vom Preis hoffe ich, dass ein Teil der Technik des Headphone 1 auch in das günstigere Modell einfließt – vor allem Nothings eigenes ANC. Weniger wahrscheinlich ist dagegen, dass die Kopfhörer vom britischen Audiospezialisten KEF abgestimmt werden. Das könnte der größte Unterschied zwischen beiden Modellen bleiben.
