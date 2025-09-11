Die neue iPhone 17 Centre Stage Kamera ist brillant – und nicht aus den Gründen an die du denkst

Gestern Abend, bei seinem Launch-Event in Kalifornien, stellte Apple eine Vielzahl neuer Produkte vor. Wie es für die Marke zur Norm geworden ist, wurden neue Geräte aus der gesamten Breite ihres Portfolios präsentiert.

Trotzdem nahm die iPhone 17 Reihe den Großteil der Zeit auf der Bühne ein. Diese Geräte nutzen eine Reihe neuer Funktionen, aber eine im Besonderen fiel mir ins Auge.

Die Marke stellte eine neue Frontkamera namens Centre Stage Kamera vor. Diese bietet eine Reihe verschiedener Funktionen, die wirklich nützlich für Selfies sind, wie die Möglichkeit, zwischen vertikaler und horizontaler Ausrichtung zu wechseln, ohne Auflösung zu verlieren oder die Hand zu bewegen.

(Image credit: Apple)

Das wird durch die Nutzung eines quadratischen Sensors erreicht – und das ist der Teil, den ich für genial halte. Es ist tatsächlich etwas, wonach ich schon eine Weile jächze, obwohl ich es für richtige spiegellose Kameras vorgeschlagen habe, anstatt für Telefone.

Einige ältere Mittelformat-Filmkameras verwenden ebenfalls ein quadratisches Format und das war teilweise aus demselben Grund. Man konnte das Bild vertikal oder horizontal im Nachhinein zuschneiden, ohne einen dramatischen Verlust an Auflösung hinzunehmen und musste sich auch keine Sorgen machen, die Kamera für verschiedene Ausrichtungen zu kippen.

(Image credit: Apple)

Zu sehen, dass das gestern Abend beim iPhone 17 eingeführt wurde, fühlte sich einfach richtig an. Benutzer*innen müssen ihre Hände nicht mehr verrenken, um verschiedene Zuschnitte zu erhalten – einfach zielen und abdrücken und der Rest wird intern erledigt.

Ich hoffe sehr, dass es eine Möglichkeit gibt, das vollständige Sensorbild aufzunehmen, um auch im Nachhinein ein größeres Zuschneidepotenzial zu ermöglichen. Das würde es zu einer wirklich fähigen Option für Standbilder machen und es wäre ein Traum, dasselbe Bild an verschiedenen Orten und in verschiedenen Seitenverhältnissen zu platzieren.

Wir müssen abwarten und sehen, wozu das Gerät in der Lage ist, sobald wir es in der Hand haben, aber hoffe ich sehr, dass dies nicht das letzte Beispiel eines quadratischen Sensors ist, das wir zu sehen bekommen.