Gerüchte über das iPhone 18 haben begonnen – es sieht so aus, als ob das Dynamic Island schrumpft

Kurze Zusammenfassung Es könnte eine signifikante Display-Änderung beim nächsten iPhone-Modell geben. Es wird gesagt, dass ein kleinerer Ausschnitt für die Frontkamera genutzt wird.

Wir haben gerade erst den Start der iPhone 17 Familie gesehen, und schon gibt es ein Gerücht über den Nachfolger. Die iPhone 18 Serie wird voraussichtlich erst um diese Zeit im nächsten Jahr auf den Markt kommen, aber wir könnten bereits mehr Informationen über das Gerät haben.

Der neueste Bericht kommt von Instant Digital auf Weibo. Das ist ein Leaker, dessen Apple-Berichte sich vor diesem Event als wahr erwiesen haben.

Laut dem neuesten Beitrag wird die iPhone 18 Serie einen kleineren pillenförmigen Notch für die Dynamic Island verwenden. Das sollte eine willkommene Änderung sein, da weniger vom Display entfernt wird, um Platz für die Frontkamera zu schaffen.

Der Bericht bestätigt weiter, dass das Gerät keine einzelne Kamera hat und weder unter-Bildschirm-Face-ID noch eine Kamera hat. Stattdessen scheint die Marke einfach den benötigten Platz für die üblichen Komponenten zu reduzieren. Clever.

Das wird sicherlich für viele eine willkommene Änderung sein. Der ständige Kampf, den für eine Selfie-Kamera benötigten Platz zu reduzieren, ohne die Qualität zu beeinträchtigen, wird schon seit einigen Jahren geführt.

Es kommt auch nach einem der bedeutendsten Upgrades, die die iPhone-Selfie-Kamera je erhalten hat. Die neue Centre Stage Kamera ist eine Offenbarung und bietet eine einzigartige Möglichkeit, frontale Inhalte aufzunehmen, mit einem quadratischen Sensor, der nahtlos zwischen Hoch- und Querformat wechseln kann, ohne den Griff zu verändern.

Das wird wahrscheinlich in Zukunft zusätzlichen Fokus auf diesen Bereich des Geräts legen. Es ist also sinnvoll, dass die Marke sich dafür entscheidet, ihn zu optimieren.

Natürlich gibt es ein Vorbehalt – mit dem erwarteten Startdatum so weit in der Zukunft kann sich alles ändern. Technologie entwickelt sich schnell und ein Jahr im Lebenszyklus eines Telefons ist wie ein Jahrzehnt in Echtzeit, also würden wir wetten, dass alle Gerüchte zu diesem frühen Zeitpunkt genau das sind – Gerüchte.