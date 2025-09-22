Ich habe eine Woche mit dem iPhone Air verbracht und das macht es besonders

Es mangelt heutzutage nicht an ausgezeichneten Handys. Ob du dich für Apple, Samsung, Google oder eine der chinesischen Marken wie OnePlus oder Xiaomi entscheidest, wenn du deren Flaggschiffe wählst, wirst du Schwierigkeiten haben, ein schlechtes Handy zu finden. Sie alle bieten großartige Designs, brillante Kamerafähigkeiten in den meisten Fällen und eine anständige Leistung.

Aber wenn es um Handys geht, die dir etwas anderes bieten, dann stehst du vor einer größeren Herausforderung. Du wirst Unterschiede im Design und in den Fähigkeiten zwischen den Herstellern finden, aber letztendlich haben viele Flaggschiff-Handys flache Seiten, große Displays mit Punch-Hole-Frontkameras und irgendeine Form von großem Kamera-Gehäuse auf der Rückseite.

(Image credit: Future / Britta O'Boyle)

Gelegentlich werden wir jedoch mit etwas belohnt, das die Norm durchbricht. Das Samsung Galaxy S25 Edge tat dies im Mai, als sein 5,8 mm Rahmen uns daran erinnerte, wie Handys früher waren. Jetzt ist Apple dem Beispiel gefolgt. Ich habe eine Woche mit dem iPhone Air verbracht und deshalb ist es nicht nur ein dünneres iPhone, sondern ein Handy, das deine Aufmerksamkeit verdient.

(Image credit: Future / Britta O'Boyle)

Warum spricht jeder über das iPhone Air?

Apple hat während seines September-Events vier neue iPhones angekündigt, aber trotz der bedeutenden Upgrades des Standard-iPhone 17 in diesem Jahr und des kleinen Designwechsels des iPhone 17 Pro spricht jeder nur über das iPhone Air.

Das liegt hauptsächlich daran, dass es das „dünnste iPhone“ ist, das das Unternehmen je hergestellt hat und das macht es automatisch spannender als die anderen Modelle. Sein 5,6 mm Rahmen bedeutet, dass es auch geringfügig schmaler ist als das Galaxy S25 Edge und genauso wie Samsungs Handy zu Beginn dieses Jahres beeindruckte, ist das Air ebenso innovativ und beeindruckend.

(Image credit: Future / Britta O'Boyle)

Es ist leicht, die Maße zu betrachten und zu denken, dass es keine große Sache ist, aber halte es in deiner Hand und du wirst es dir anders überlegen. Es ist herrlich zu benutzen und das kommt von jemandem, der im letzten Jahr mehr als zufrieden mit dem iPhone 16 Pro Max war. Der schlanke Rahmen und das leichte Gewicht (165g) sorgt für eine so erfrischende Abwechslung zu den Smartphones, an die wir uns so gewöhnt haben, dass du jedes Mal angenehm überrascht sein wirst, wenn du es in die Hand nimmst.

(Image credit: Future / Britta O'Boyle)

Was gibst du für ein schlankeres iPhone auf?

Obwohl ich das Design sofort zu schätzen wusste, muss ich zugeben, dass ich bei der Überprüfung des iPhone Air sehr damit gerechnet habe, dass ich sagen würde, dass man zu viele Kompromisse für den schlanken Aufbau eingeht. Das kann ich aber nicht sagen, weil es nicht wahr wäre.

Das soll nicht heißen, dass es keine Kompromisse gibt, denn es gibt ein paar, aber ein paar sind erheblich weniger, als ich dachte. Der erste ist die Kamera, was du vielleicht vermutet hast, wenn du auf die Rückseite des iPhone Air gesehen hast, anstatt dich vom bloßen Rahmen blenden zu lassen.

(Image credit: Future / Britta O'Boyle)

Es gibt nur eine einzelne Kameralinse auf der Rückseite, die denselben Hauptsensor wie das iPhone 17 hat. Es macht glücklicherweise großartige Bilder und ist in allen Lichtverhältnissen mehr als fähig, aber du bekommst mehr Kamera sowohl beim günstigeren iPhone 17 als auch beim teureren iPhone 17 Pro. Es ist erwähnenswert, dass die Frontkamera bei beiden Modellen gleich ist, ebenso wie die Display-Technologie.

Der zweite hat eine kürzere Akkulaufzeit als bei den anderen iPhone 17 Modellen. Es wird behauptet, dass es 27 Stunden im Vergleich zu den 30 Stunden des iPhone 17 und 31 Stunden des iPhone 17 Pro bietet. Aber, und das ist ein großes Aber, die Akkulaufzeit ist in meinen Tests fast identisch mit dem iPhone 17. Keines erreicht ganz die angegebenen Zahlen, aber beide bringen dich durch einen Tag und Abend. Was ich sage, ist, dass, obwohl du erwarten würdest, dass der Akku schlechter ist, er tatsächlich sehr respektabel für ein so schlankes Gerät ist.

(Image credit: Future / Britta O'Boyle)

Der dritte und letzte Kompromiss ist der Preis. Du zahlst einen Aufpreis für das schlanke Design und wenn du vorhast, eine Hülle draufzupacken, würde ich wirklich nicht empfehlen, dieses Handy zu kaufen, da du sofort verlierst, was es besonders macht. Wenn du mit einer Kameralinse, einem Premium-Preis für das Design und ein paar Stunden weniger Akku als das iPhone 17 Pro einverstanden sind, ist das iPhone Air jedoch wunderbar und mein neuer Favorit unter den iPhones.