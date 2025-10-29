Das neue Handy von Oppo hat einen Akku, der Apple, Samsung und Co. übertrifft

Kurze Zusammenfassung Die Oppo Find X9 und Find X9 Pro wurden offiziell vorgestellt – mit riesigen Akkus von 7025 mAh bzw. 7500 mAh. Damit lassen sie Apple, Samsung und Co. klar hinter sich. Beide Modelle bieten außerdem starke Ausstattung: Das Find X9 kommt mit einem 6,59-Zoll-OLED-Display, das X9 Pro mit 6,78 Zoll, dazu gibt’s MediaTek Dimensity 9500-Chipsätze und hochauflösende Triple-Kameras.

Oppo hat soeben seine neuen Flaggschiff-Smartphones der Find-X9-Serie vorgestellt – bestehend aus dem Find X9 und dem Find X9 Pro.

Das kompaktere Find X9 kommt mit einem 6,59-Zoll-OLED-Display, während das X9 Pro auf 6,78 Zoll wächst – und zusätzlich mit noch stärkerer Ausstattung punktet.

Das eigentliche Highlight ist jedoch der Akku: Das Find X9 Pro setzt auf einen 7500-mAh-Silizium-Kohlenstoff-Akku – rund 50 % mehr Kapazität als im Samsung Galaxy S25 Ultra.

Das kleinere Find X9 kann aufgrund seiner Größe zwar nicht ganz mithalten, bietet mit 7025 mAh aber immer noch eine beeindruckende Leistung – fast doppelt so viel wie ein Apple iPhone 17.

Es gibt aber noch mehr Highlights: Beide Modelle setzen auf MediaTeks neuesten Flaggschiff-Chip, den Dimensity 9500. Der Prozessor basiert auf einem 3-nm-Verfahren und tritt damit direkt gegen Qualcomms Snapdragon 8 Elite Gen im Kampf um die Spitzenposition an.

Auch beim Kameradesign hat Oppo nachgelegt: Sowohl das Find X9 als auch das Find X9 Pro verfügen über ein Triple-Kamera-Setup auf der Rückseite, das in einem abgerundeten Quadrat angeordnet und leicht versetzt platziert ist – ein modernes Design, das deutlich eleganter wirkt als das zentrale, riesige Kameramodul der Find-X8-Serie.

Swipe to scroll horizontally Oppo Find X9 und X9 Pro Kamera-Spezifikationen Kameras Oppo Find X9 Oppo Find X9 Pro Hauptkamera 23mm: 50MP, f/1.6, 1/1.4in, Autofokus (PDAF), Stabilisierung (OIS)

23mm: 50MP, f/1.5, 1/1.28in, PDAF, OIS

Weitwinkel 15mm: 50MP, f/2.0, 1/2.76in, PDAF 15mm: 50MP, f/2.0, 1/2.76in, PDAF Tele 70mm (3x): 50MP, f/2.6, 1/1.95in, PDAF, OIS

70mm (3x): 200MP, f/2.1, 1/1.56in, PDAF, OIS

Seit OnePlus seine Hasselblad-Partnerschaft beendet hat, setzt Oppo seine Zusammenarbeit fort. Es gibt sogar einen Hasselblad-Telekonverter für das X9 Pro, der einen 920mm-äquivalenten Zoom hat, für beeindruckende Aufnahmen mit enormer Reichweite.

Beide Geräte sind dabei äußerst schlank: Das Find X9 misst 7,99 mm, das X9 Pro 8,25 mm. Dank der IP69-Zertifizierung sind sie zudem staub- und wasserdicht und damit auch im Alltag bestens geschützt.

Farblich stehen beim Find X9 die Varianten Titanium Grey, Space Black und Velvet Red zur Wahl, während das X9 Pro in Titanium Charcoal oder Silk White erhältlich ist.

Ein insgesamt starkes Line-up von Oppo, das diesmal auch in mehr Regionen – darunter Großbritannien, jedoch nicht in den USA – erscheinen wird. Die Preise sollen laut aktuellen Informationen bei etwa 999 bis 1099 Euro liegen.