Apple Watch könnte ein Feature bekommen, das vor einiger Zeit vom iPhone entfernt wurde

Kurze Zusammenfassung Ein Leak deutet darauf hin, dass die neue Apple Watch eine Touch-ID biometrische Sicherheitsfunktion haben könnte – etwas, das nach dem dritten iPhone SE aus den iPhones entfernt wurde. Dies wurde in einer Zeile von Apple-Code gefunden, die darauf hindeutet, dass das Unternehmen sich bereits auf die Ankündigung einer Apple Watch mit Touch-ID vorbereitet.

Apple könnte gerade seine eigenen Pläne für ein Apple Watch-Upgrade in Form von Touch ID geleakt haben.

Entdeckt im internen Entwickler-Softwarecode, der von Apple veröffentlicht wurde, gibt es viele Hinweise auf bevorstehende Veröffentlichungen. Entdeckt von Macworld, wird darauf hingewiesen, dass es Hinweise auf ein 5G MacBook Pro und mehr gibt, aber die Erwähnung der Apple Watch sticht am meisten hervor.

Der Code deutet darauf hin, dass Apple Wege erkundet, um eine Form von Touch ID biometrischer Erkennung direkt in die neue Apple Watch zu integrieren.

Ist Touch ID auf der Apple Watch real?

Apple hat anscheinend bereits mit Biometrik auf der Watch experimentiert. Speziell bezieht sich dieser Code auf die Apple Watch-Modelle von 2026 und erwähnt AppleMesa. Dieser Name war lange der interne Codename des Unternehmens für Touch ID, obwohl es die Technologie bereits zugunsten von Face ID auf iPhones aufgegeben hat.

Es ist erwähnenswert, dass, da dieser Code nur für den internen Gebrauch gedacht ist, dies sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium befinden könnte. Obwohl die Erwähnung von 2026 darauf hindeuten würde, dass es schon ziemlich weit fortgeschritten ist.

iPhone (Image credit: Leon Poultney)

Wie würde Touch ID auf der Apple Watch funktionieren? Bisher gab es zwei Vorschläge basierend auf früheren Leaks. Der erste besteht darin, die Touch ID-Erkennung in die Seitentaste der Apple Watch zu integrieren - etwas, das bereits in Apple-Patenten aufgetaucht ist.

Die zweite Möglichkeit wäre, die Fingerabdruckerkennungstechnologie in das Display zu integrieren. Es gibt eine dritte Option, bei der Apple die Touch-ID auf irgendeine Weise auf der Unterseite der Uhr platziert.

(Image credit: Matt Kollat/T3)

Vermutlich wird all dies bedeuten, dass, wenn du deine Apple Watch abnimmst und wieder anlegst, der Authentifizierungsprozess viel einfacher sein wird. Es sollte auch mehr Unabhängigkeit für die Uhr bedeuten, um unabhängig vom iPhone verwendet zu werden.

Andere Gerüchte deuten darauf hin, dass Apple Intelligence eine größere Rolle spielen wird auf der neuen Apple Watch – mehr Sprachsteuerungen ermöglichen und wiederum weniger Bedarf für ein iPhone als Teil dieses Setups bedeuten wird. Dies könnte der Punkt sein, an dem die Touch-ID-Sicherheit sehr hilfreich sein wird.

Dieses nächste Modell wird als Watch8 bezeichnet. Da die Apple Watch Series 9, Series 10 und Series 11 alle aufgrund ähnlicher Optik zur Watch7-Familie gehören, könnte dies einen großen Sprung im Jahr 2026 bedeuten.

Es wird erwartet, dass die Watch8-Modelle einen neuen, leistungsstärkeren CPU sowie andere externe Hardware- und Sensoränderungen haben, die gemunkelt werden. Wann sie erscheinen sollten, abgesehen vom Jahr 2026, ist etwas unklar.