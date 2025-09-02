Das nächste iPhone-Event steht bevor – und wir rechnen mit DREI neuen Apple-Watch-Modellen

Es wäre keine Überraschung, wenn eine Apple Watch Enthüllung bei einem iPhone-Event stattfindet, und genau das erwarten wir vom iPhone 17-Event im September.

Während Apple sich schon eine Weile an das gleiche Schema hält, mit watchOS 26, die im Juni auf der WWDC launchte und einer neuen Mainline-Uhr, die zusammen mit dem iPhone erscheint, könnte es dieses Jahr eine Überarbeitung für alle drei Apple Watch-Modelle geben.

Alles, was wir über die diesjährige Apple Watch-Reihe wissen

Natürlich wird eine neue Series 11 erwartet, und sie wird laut Leaks ein relativ bescheidenes Update bieten.

Die neue Mainline-Uhr wird auf der letztjährigen Series 1 aufbauen, die die Displaygröße erhöht hat, während das Gehäuse schlanker wurde. Erwarte dieses Jahr dieselbe Form, aber mit einem neuen SiP (System in Package), um die Leistung zu verbessern.

Es wird wahrscheinlich mit dem neuen AI Workout Buddy von watchOS 26 helfen und könnte die Apple Watch zukunftssicher machen, da Apple es mit KI ernst meint.

Erwarte, dass auch die Apple Watch Ultra 3 den neuen Chip erhält. Apples robustes Wearable wird derzeit alle paar Jahre aufgefrischt. Wir erwarten keine neuen Farben, aber wir könnten in dieser Hinsicht überrascht werden, und wir erwarten auch, dass es diesmal 5G erhält, zusammen mit Satellitenkonnektivität für Notfälle.

Wird es ein Design-Update geben? Das ist schwer zu sagen. Die Apple Watch Ultra 2 sieht genauso aus wie die erste Version, aber wir haben nicht viel über ein neues Aussehen für die Ultra 3 gehört.

Schließlich, und nicht zu vergessen, sollte die Apple Watch SE eine dritte Iteration erhalten. Die SE 2 bleibt ein großartiges Preis-Leistungs-Verhältnis, aber wir erwarten, dass die neue Version ein Design-Upgrade erhält, um etwas moderner auszusehen (wenn auch nicht so modern wie die Series 10).

Natürlich sollte es auch ein Chip-Upgrade geben, insbesondere mit Apple Intelligence am Horizont.

Interessiert dich eines dieser Modelle vor der vollständigen Enthüllung? Natürlich werden wir über die neuen Modelle berichten, sobald wir frische Informationen zu allen drei haben.