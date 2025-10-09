Ich gebe zu, ich war besorgt über Amazons neuen Fire TV Stick Select – aber die Wahrheit ist ziemlich erstaunlich.

Kurze Zusammenfassung Da der Fire TV Stick Select auf Amazons neuer Vega OS-Software läuft, wird er wahrscheinlich einige der wichtigsten Apps nicht unterstützen. Aber es stellt sich heraus, dass das kein Problem ist. Die Antwort scheint in der Cloud zu liegen.

Kurz bevor Amazon eine neue Ergänzung seiner Fire TV Stick-Reihe ankündigte, wurde gemunkelt, dass der Technologieriese seine lang genutzte und gut getestete Android-basierte Software, Fire OS, aufgeben würde.

Ich habe daher einen Artikel darüber geschrieben, wie besorgt ich über diesen Schritt war. Auch wenn bestehende Fire TV-Geräte nicht betroffen wären, was würde das für zukünftige Streamer und Fernseher bedeuten? Schließlich könnte es schwierig sein, konkurrierende Streaming-Dienste zu bitten, Apps für eine neue, dedizierte Plattform zu entwickeln.

Frage einfach Huawei, wie es anfangs lief, als das Google Play Store-Verbot durchgesetzt wurde.

Es stellte sich heraus, dass das Gerücht korrekt war. Während seines Hardware-Events im Oktober kündigte Amazon sein eigenes neues System, Vega OS, an, das im brandneuen Fire TV Stick Select verwendet wird. Und die App-Unterstützung soll in der Tat dünn gesät sein.

Es wird behauptet, dass Netflix und Disney+ keine nativen Vega OS-Apps erstellt haben und der Select wird sie daher bei der Einführung nicht installiert haben.

Aber es wird auch gesagt, dass sie dennoch auf dem Gerät verfügbar sein werden und die Lösung ist tatsächlich ziemlich genial.

Wird der Amazon Fire TV Stick Select Netflix und Disney+ unterstützen?

Laut Lowpass wird Amazons neuer, kostengünstiger Streaming-Stick alle gleichen Streaming-Dienste wie aktuelle und frühere Modelle anbieten – die, die auf Fire OS laufen.

Das liegt daran, dass sie statt lokal – also auf dem Gerät installiert – über die Cloud gestreamt werden. Das schließt die Menüs und alles ein.

Derzeit, wenn du Netflix auf einem Smart TV startest, wird die App auf deinen Fernseher geladen, wobei alle Metadaten, Grafiken und Details aus dem Internet stammen, aber von der lokal gespeicherten Software angezeigt werden. Erst wenn du auf etwas klickst, um es anzusehen, beginnt die Show zu streamen.

Wo die Fire TV Stick Select-Version anders funktionieren wird, ist, dass das Streaming beginnt, sobald du die App öffnest. Jeder Teil des Prozesses wird auf AWS (Amazon Web Services) Servern anderswo gehostet.

Es ist sehr ähnlich wie das Spielen eines Cloud-Spiels über Xbox Cloud Gaming oder Nvidias GeForce Now – außer dass die Latenz weniger wichtig ist, wenn es darum geht, Videos anzusehen oder mit einem ziemlich einfachen Menü zu interagieren. Man ist nicht auf blitzschnelle Aktionen angewiesen.

Der/die Endnutzer*innen wird wahrscheinlich nicht einmal den Unterschied zwischen dem nativen Öffnen von Netflix oder dem Streamen des gesamten Erlebnisses über die Cloud bemerken. In vielerlei Hinsicht könnte und sollte dies die neue Normalität werden.

(Image credit: Amazon)

Warum wird App-Streaming besser sein als lokale Downloads?

Im Fall des Fire TV Select liegt der Hauptvorteil des Hostings nicht unterstützter Apps in der Cloud auf der Hand – Software, die normalerweise nicht auf der Plattform funktionieren würde, kann dennoch verwendet werden. Die Implikationen der Technologie gehen jedoch weiter als das.

Zum einen kann man ziemlich komplizierte Software auf einem einfachen, kostengünstigen Gerät ausführen. Solange seine CPU in der Lage ist, 4K HDR (Dolby Vision) Video und bis zu Dolby Atmos Sound zu empfangen und abzuspielen, kann es jede gestreamte App verarbeiten. Der Server am anderen Ende erledigt die Schwerarbeit.

Game-Streaming ist ein perfektes Beispiel – man kann Cyberpunk 2077 in 4K und mit 120 Bildern pro Sekunde spielen, mit vollem Raytracing und anderen hochleistungsfähigen grafischen Einstellungen auf einem 10 Jahre alten MacBook über GeForce Now (mit dem richtigen Abonnement). Nvidia hostet die allerbeste Hardware auf seiner Seite, die das Spiel ausführt, während das MacBook nur den Videostream dekodieren und Steuerungscodes in die andere Richtung senden muss.

Ein weiterer Vorteil ist, dass dein Fire TV-Streamer oder Fernseher eine viel längere Lebensdauer haben könnte. Es gab Berichte über ältere Smart TVs, die Netflix und ironischerweise Amazon Prime Video verlieren, weil ihre Verarbeitung nicht mehr den heutigen Standards entspricht. Aber mit Cloud-Streaming vorne und hinten können Apps an der Quelle aktualisiert werden – die Anforderungen zum Abspielen des Videostreams bleiben gleich.

Um ehrlich zu sein, muss ich den Amazon Fire TV Stick Select selbst noch testen, um zu sehen, wie gut er den Prozess bewältigt. Aber allein das Konzept hat mich schon neugierig gemacht.

Wenn es so gut funktioniert, wie ich vermute, könnte es sein, dass konkurrierende Streaming-Dienste und andere App-Entwickler*innen nie dedizierte Vega OS-Versionen erstellen müssen und da ein Fire TV-Gerät von Natur aus ständig mit dem Internet verbunden ist, scheint es fast selbstverständlich, dass dies die Zukunft für Streaming-Geräte insgesamt sein könnte.

Es könnte sogar ihre Preise senken.