Vergiss OLED: Samsungs neuer Micro-RGB-TV für umgerechnet 28.000 Euro, setzt neue Premium-Maßstäbe

Kurze Zusammenfassung Nach Jahren voller Teaser bringt Samsung jetzt endlich in Südkorea einen riesigen 115-Zoll-Micro-RGB-TV auf den Markt – und der hat’s preislich in sich: Rund 28.000 Euro. Die neue TV-Technologie setzt auf ein High-End-LED-Backlight, das selbst bei dieser gigantischen Größe für noch präzisere Bilddarstellung sorgt – und obendrein eine knackigere Farbwiedergabe und mehr Helligkeit liefert.

Ich schreibe schon seit Jahren über die besten TVs und verfolge genau, wie sich die Display-Technologie entwickelt. Viele sehen OLED als die beste Option fürs Heimkino – aber auch bei LCD hat sich in den letzten Jahren richtig viel getan.

Nach Jahren voller Teaser für seine modularen Micro-LED Panels hat Samsung jetzt endlich ein komplett neues Micro-RGB-Set vorgestellt. In Südkorea ist es bereits im Verkauf – und setzt das Premium-Level nochmal neu.

Warum Premium? Dieses 115-Zoll-Monster kostet ₩44.900.000, also ungefähr 24.000 £, 32.000 $ oder 28.000 Euro. Außerhalb Koreas ist der Fernseher bisher noch nicht verfügbar – ein klarer Move von Samsung, um zu zeigen, was sie als TV-Hersteller technologisch draufhaben.

Wir haben inzwischen einen weiten Weg hinter uns – von einfachen LCD-Panels mit LED-Hintergrundbeleuchtung, über komplexere Mini-LED-Zonenbeleuchtung, bis hin zu dieser Micro-LED-Lösung, die Bildqualität auf ein ganz neues Level hebt. Warum ist das also so spannend?

Micro RGB – wie der Name schon sagt – nutzt rote, grüne und blaue LED-Hintergrundbeleuchtung, die mikrometerklein ist und dadurch superpräzise arbeitet. Ein Mikrometer sind 0,001 mm – zum Vergleich: Mini-LEDs sind rund 0,2 mm groß. Das muss man sich mal vorstellen!

Dank dieser winzigen Größe gibt es kaum noch Licht-„Bloom“ oder Halo-Effekte, fast wie bei OLEDs, die Pixel für Pixel leuchten. Aber wo das Micro-RGB-System richtig punkten kann, ist bei Helligkeit und Farbgenauigkeit. Samsung schreit jetzt nicht laut heraus, wie hell der TV genau ist – aber meine bisherigen Micro-LED-Vorschauen waren schon fast blendend hell.

Dazu kommt noch bewährte Samsung-Technik: Glare Free reduziert Spiegelungen selbst in hellen Räumen. Diese Technik kennt man schon von Modellen wie dem Samsung S95F – T3's TV of the Year 2025.

Micro-LED ist also endlich richtig da – allerdings zu einem Preis, der für die meisten unerreichbar bleibt. Mit dem geplanten Launch in den USA und später in anderen Regionen in verschiedenen Größen (Details noch unklar) ist es nur eine Frage der Zeit, bis Samsung die Produktion perfektioniert und die Technik auch in mehr großformatige Consumer-TVs einfließt.