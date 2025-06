Warum nutzen Menschen VPNs? 5 gute Gründe, sich eines zuzulegen

In diesem Artikel werden wir fünf überzeugende Gründe hervorheben, warum du dich für eines der besten VPNs entscheiden solltest. Tatsächlich hast du vielleicht schon von einem VPN – oder Virtual Private Network – gehört und fragst dich, was der ganze Wirbel soll.

Wie der Name schon sagt, können VPNs helfen, deine Privatsphäre online zu wahren und dir gleichzeitig mehr Sicherheit zu bieten. Es gibt jedoch viele weitere Gründe, warum du eines nutzen solltest, wie z.B. die Umgehung regionaler Beschränkungen – ideal für Unterhaltung und sogar zum Geldsparen.

Also...was ist ein VPN und wie funktioniert es?

1. Bessere Sicherheit

Ein VPN bietet dir ein erhöhtes Maß an Sicherheit, wenn du online bist, da die Daten, die du über deine Breitbandverbindung sendest, während der Übertragung verschlüsselt werden.

Mit anderen Worten, selbst wenn eine Angreifer*in deine Daten abfangen kann, wird sie nichts damit anfangen können, da die Daten verschlüsselt und somit unlesbar sind. Du bist sicherlich sicherer und geschützter, wenn du mit einem VPN online bist und es ist besonders nützlich, bei potenziell unsicheren Netzwerken wie öffentlichem WLAN.

2. Anonymität und Privatsphäre online

Ein VPN verbirgt deine IP-Adresse, die im Wesentlichen die Möglichkeit ist, deinen PC online zu finden (ähnlich wie deine Postadresse der Weg ist, dein Haus in der realen Welt zu finden). Ein VPN kann dir eine andere IP geben und somit deine echte Online-Adresse verbergen, sodass du nicht lokalisiert werden kannst – und deine Online-Aktivitäten nicht auf deinen PC zurückverfolgt werden kann. Diese Art der Rückverfolgung ist, wie Unternehmen beispielsweise sehen können, was du durchsucht hast (mit Cookies) und dir basierend auf diesen Informationen gezielt Werbung zeigen kann.

Gute VPNs bieten auch zusätzlichen Schutz mit einer Funktion namens Kill Switch, die sicherstellt, dass, wenn das VPN irgendwie ausfällt, deine Internetverbindung blockiert wird, sodass deine echte IP nicht enthüllt wird, während das VPN nicht funktioniert (beachte also, dass ein VPN ohne Kill Switch in dieser Hinsicht riskanter ist).

(Image credit: Pixabay)

3. Umgehung regionaler Beschränkungen

Anknüpfend an den obigen Punkt ist ein weiterer Vorteil der Nutzung eines VPNs zur Änderung deiner IP-Adresse, dass du regionale Beschränkungen umgehen kannst. Mit anderen Worten, indem du dich für einen VPN-Server in einem anderen Land entscheidest, erhältst du eine IP, die deine Verbindung als in diesem Land befindlich kennzeichnet.

Wenn du dich also beispielsweise in Deutschland befindest und dich mit deinem VPN mit einem Server in den USA verbindest, kannst du dir (hoffentlich) Netflix US oder andere amerikanische Streaming-Dienste ansehen (oder US-Nutzer*innen können so tun, als wären sie in Deutschland).

Wir sagen 'hoffentlich', weil Streaming-Dienste sich dieser Praxis bewusst sind und versuchen, VPN-Nutzer*innen daran zu hindern, diesen Trick auszuführen – aber viele der besten Netflix VPNs sind ziemlich erfolgreich darin, der Ortung zu entgehen.

4. Geld sparen

Kann ein VPN dir Geld sparen? Aber warte denkst du vielleicht – du musst f[r diese Dienste zahlen? Nun, eigentlich nicht – siehe unseren nächsten Punkt – aber selbst wenn du für ein VPN Geld ausgibst, kannst du auf lange Sicht sparen.

Das liegt daran, dass die Nutzung eines VPN-Servers, um in einem anderen Land zu erscheinen, nicht nur für das Streaming nützlich ist, sondern dir auch potenziell bessere Preise beim Online-Shopping bieten kann, am offensichtlichsten bei Flügen, bei denen der Kauf aus einem anderen Land einen erheblichen Unterschied im Preis eines Tickets zu deinen Gunsten ausmachen kann. Diese Art von Einsparungen kann sich am Ende summieren.

(Image credit: Pixabay)

5. Ein VPN muss nicht unbedingt Geld kosten

Es gibt so etwas wie ein kostenloses Mittagessen in der VPN-Welt und tatsächlich gibt es eine Menge kostenloser VPN-Anbieter, die dir keinen Cent berechnen. Es gibt Argumente darüber, wie vertrauenswürdig einige der kostenlosen VPNs sein könnten, aber wenn du ein gutes wählst, kannst du dir einen soliden VPN-Schutz ohne Kosten sichern – was sicherlich ein guter Grund ist, dir die oben genannten Vorteile zu sichern.

Später, wenn du dich entscheidest, dass du die Einschränkungen eines kostenlosen Plans überwinden möchtest – die tägliche oder monatliche Bandbreitenlimits oder nicht viel Auswahl an Servern umfassen können – kannst du auf einen Premium-Service umsteigen. Das wird ein Muss sein, wenn du es letztendlich nutzt, um Netflix-Shows zu streamen oder wenn du es als VPN für Torrenting verwenden möchtest.