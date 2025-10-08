Apple legt angeblich Vision Pro-Projekt auf Eis – wird sich stattdessen auf Smartglasses konzentrieren

Kurze Zusammenfassung Apple hat Berichten zufolge die Produktion seines Vision Pro Lite zugunsten von Smartglasses eingestellt. Dies könnte das Ende der Vision Pro-Form einläuten.

Wenn die meisten von uns an Apple denken, stellen wir uns wahrscheinlich eine der bekanntesten Gerätefamilien der kalifornischen Marke vor. Ob du nun an das iPhone, iPad oder MacBook denkst, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du an etwas denkst, das eine klassische Silhouette hat.

Das ist jedoch nicht das Einzige, was es tut. Vor etwas mehr als zwei Jahren wurde das Apple Vision Pro vorgestellt. Inspiriert vom stetigen Erfolg von VR-Headsets wollte Apple eine Premium-Version dieser Form kreieren, die gleichzeitig in das restliche Ökosystem integriert werden kann.

Es war sicherlich kein sofortiger Erfolg und einer der größten Stolpersteine für die Nutzer*innen war der Preis. Mit Preisen ab schwindelerregenden 3999,00 € fanden es viele Kund*innen einfach zu teuer.

Um dem entgegenzuwirken, hatten Gerüchte besagt, dass die Marke an einer kostengünstigeren Version arbeitet, die inoffiziell als Vision Pro Lite bekannt ist. Aber der neueste Bericht von Bloombergs Mark Gurman deutet darauf hin, dass dieser Plan gestoppt wurde und die Ressourcen des Projekts in die Smartglasses-Abteilung der Marke umgeleitet wurden.

Es ist nicht schwer zu erkennen, warum. Für viele scheinen Smartglasses die endgültige Form dieser gesamten Produktkategorie zu sein, da die Nutzer*innen nach einer Lösung suchen, die genug Technologie liefert, ohne das sperrige Design und die externen Hardwareanforderungen von VR-Headsets.

Mit Konkurrenzprodukten wie den Meta Ray-Ban Smartglasses, die in eine Phase der Reife eintreten und den Konkurrenten Samsung und Google, die ihnen dicht auf den Fersen sind, beginnt Apple erneut, hinterherzuhinken. Das war nicht immer ein Problem – historisch gesehen hat sich das "beste, nicht erste" Ethos bei den Verbraucher*innen als Gewinner erwiesen.

Aber dieser Slogan hat in den letzten Jahren etwas an Glanz verloren, insbesondere beim Vision Pro. Apple wird zweifellos bestrebt sein, seine Position zurückzugewinnen und ein Produkt auf den Markt zu bringen, das bereit ist, mit der Branche insgesamt zu konkurrieren. Und mit Geräten, die bereits im nächsten Jahr vorgestellt werden sollen, müssen wir möglicherweise nicht mehr lange warten.