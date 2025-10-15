Die zweite Generation der Apple Vision Pro bekommt mindestens ein neues Design-Feature

Kurze Zusammenfassung Einige Backend-Codes haben angedeutet, dass Apple möglicherweise einen neuen Riemen für sein nächstes Vision Pro-Headset haben könnte. Der Code deutet darauf hin, dass der Riemen als Dual Knit Band bezeichnet wird.

Apples Vision Pro wurde inzwischen vor über zwei Jahren vorgestellt. Wir wissen – es fühlt sich gar nicht so an, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass das Headset erst seit etwas mehr als einem Jahr in Deutschland erhältlich ist.

Da die Vision Pro technisch gesehen bereits im Juni 2023 angekündigt wurde, dürfte es kaum überraschen, dass nun erste Gerüchte über den Nachfolger kursieren.

Vor einigen Monaten berichtete Bloomberg's Mark Gurman, dass ein überarbeitetes Vision-Pro-Headset auch mit einem neuen Kopfband ausgestattet sein soll. Ziel sei es, „das Tragen des Headsets über längere Zeiträume hinweg bequemer zu machen“, sagte Gurman damals.

Jetzt bekommt dieses Gerücht neuen Auftrieb: MacRumors meldete letzte Woche, dass im Apple-Backend-Code Hinweise auf ein „Dual Knit Band“ entdeckt wurden.

Derzeit ist die Apple Vision Pro entweder mit einem Solo Knit Band oder einem Dual Loop Band erhältlich – das „Dual Knit Band“ ist also bislang kein verfügbares Zubehörteil.

Was könnte das nächste Modell des Vision Pro sonst noch bieten?

Neben einem neuen Band deuten frühere Gerüchte darauf hin, dass das nächste Apple Vision Pro mit einem verbesserten Chip ausgestattet sein wird. MacRumors berichtete bereits, in weiteren Codezeilen Hinweise auf ein neues Vision-Pro-Modell mit einem M5-Chip gefunden zu haben. Ansonsten soll sich am Headset wohl nichts ändern.

Erwähnenswert ist außerdem, dass es derzeit weder ein Dual Knit Band noch einen M5-Chip gibt. Allerdings kursieren weitere Gerüchte, wonach Apple in den kommenden Wochen neues MacBook Pro und ein iPad Pro vorstellen will – beide angeblich ebenfalls mit dem M5-Chip, auch wenn das noch nicht bestätigt ist.

Apple selbst hat bislang nicht bestätigt, an einer neuen Version der Vision Pro zu arbeiten. Doch da das aktuelle Modell noch mit dem M2-Chip läuft, während die neuesten MacBooks bereits den M4-Chip nutzen, liegt der Gedanke nahe, dass eines der teuersten Geräte des Unternehmens auch zu den leistungsstärksten gehören sollte.

Ein Refresh würde also durchaus Sinn ergeben – bis Apple jedoch etwas offiziell ankündigt, heißt es abwarten.