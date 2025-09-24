Metas neuer Streaming-Hub macht dein Quest-Headset zum Heimkino

Kurze Zusammenfassung Mark Zuckerberg hat einen neuen Streaming-Hub für die Meta-Quest-Headsets vorgestellt, das große Streaming-Apps an einem zentralen Ort bündelt. Mit Meta Horizon TV bekommst du einen zentralen Ort, um Dienste wie Disney+ und Prime Video direkt auf deinem VR- oder XR-Headset zu streamen.

Meta hat einen neuen Home-Entertainment-Hub für seine Meta Quest-Headsets angekündigt, der eine Reihe von Streaming-Apps bekannter Anbieter bietet – darunter Disney+, Prime Video, DAZN und Twitch. Das bedeutet, dass du Serien wie Alien: Earth und Gen V direkt auf deinem Headset sehen kannst.

Außerdem hat sich Meta mit Universal Pictures und Blumhouse zusammengetan, um dir Filme mit „immersiven Spezialeffekten, die du sonst nirgendwo findest“, zu bieten. Das klingt stark nach den speziellen Apple Vision Pro Disney Filmen.

Dass Anbieter wie Peacock auf der Quest zu finden sind, ist nicht neu – in den USA gibt es sie bereits seit 2023. Doch der neue Meta-Horizon-TV-Hub ist ein frisches Zuhause für sie und Teil von Metas Push in Sachen Home-Entertainment-Headsets.

Meta-Chef Mark Zuckerberg ist überzeugt, dass Videos auf VR-Headsets und Smart Glasses künftig eine große Rolle spielen werden.

Das bringt Horizon TV auf dein Headset

Der Horizon-TV-Hub sieht stark aus wie der Homescreen eines Apple TV 4K oder eines Smart-TVs – der Großteil des Fensters ist für Promotions reserviert, zum Beispiel The Boys auf Prime Video, und unten findest du die Icons für deine verschiedenen Streaming-Apps.

Oben rechts gibt es einen Such-Button und außerdem Links zu Kategorien wie Filme, Serien, Immersive, Sport, Musik und Watchlist.

Im Moment unterstützt der Horizon-TV-Hub zwar Dolby-Atmos-Audio, aber noch kein Dolby Vision – das soll später in diesem Jahr nachkommen.

Wir haben die Benutzeroberfläche bisher noch nicht in Aktion gesehen, deshalb ist unklar, ob dir auf dem Bildschirm nur Inhalte deiner abonnierten Streaming-Dienste angezeigt werden oder ob auch Services beworben werden, für die du aktuell nicht zahlst. Hoffentlich ist es Ersteres.

Ebenso ist noch nicht klar, ob die bisherigen Streaming-Apps als eigenständige Apps bestehen bleiben, in den Hub integriert werden oder ob der Service auch außerhalb der USA verfügbar sein wird. Wir halten dich auf dem Laufenden.