Ray-Ban ist überzeugt, dass Smart-Brillen eines Tages Smartphones ersetzen könnten

Kurze Zusammenfassung Laut dem CEO des Ray-Ban-Mutterkonzerns könnten Smart Glasses Smartphones eines Tages vollständig ersetzen. Damit würden sie zum zentralen Gerät im Alltag der Menschen werden.

Erinnerst du dich, wie deine Mutter früher gesagt hat, dass man nicht zu nah am Bildschirm sitzen soll, weil man sonst eckige Augen bekommt? Nun, vielleicht sehen wir bald alle aus wie Steve aus Minecraft – zumindest wenn es nach dem CEO des Ray-Ban-Mutterkonzerns geht.

In einer aktuellen Folge des italienischsprachigen Bloomberg-Podcasts erklärte Francesco Milleri, CEO von EssilorLuxottica: „Brillen, die lange Zeit als Hilfsmittel und später als Modeaccessoires gesehen wurden, könnten zum zentralen Gerät im Leben der Menschen werden und möglicherweise Smartphones ersetzen.“

Das ist eine gewagte Aussage, wirkt aber nicht völlig abwegig. Jüngste Berichte deuten darauf hin, dass Marken wie Apple, Samsung, Google und Amazon in den kommenden Jahren alle in den Markt für Smart-Brillen einsteigen könnten.

Dazu kommen Unternehmen wie Meta, das bekanntlich mit Ray-Ban kooperiert, Oakley vor Kurzem, sowie Prada in naher Zukunft, und Snapchat, die in diesem Bereich ebenfalls große Fortschritte machen.

Das ergibt viel Sinn. Während die aktuellen XR-Headsets – etwa das Apple Vision Pro oder das Meta Quest 3 – leistungsstarke Geräte sind, sind sie in der Öffentlichkeit nicht gerade unauffällig.

(Image credit: Matt Kollat)

Diese Technologie in einem stärker modeorientierten Design umzusetzen, ist schon seit einiger Zeit das Ziel der meisten der genannten Marken. Und wenn überhaupt etwas das Smartphone als dominantes Medium für die Nutzung von Technik ersetzen könnte, dann scheinen smarte Brillen ein wahrscheinlicher Kandidat zu sein.

Da Meta schon lange gemeinsam mit Ray-Ban an dieser Technologie arbeitet, kann man sagen, dass das Unternehmen derzeit das Rennen anführt. Ob es so bleibt, bleibt abzuwarten – besonders, da viele große Tech-Firmen eigene Projekte vorbereiten.

Egal wie es ausgeht, es wird ein spannendes neues Kapitel für Technikbegeisterte sein.