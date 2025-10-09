Samsungs Vision-Pro-Konkurrent könnte schon in wenigen Tagen launchen

Kurze Zusammenfassung Samsungs Android-XR-Headset könnte schon bald erhältlich sein – Berichten zufolge soll der Launch Mitte Oktober stattfinden. Angeblich soll das Gerät ab dem 15. Oktober vorbestellbar sein und eine Woche später offiziell in den Verkauf gehen.

Über Samsungs Android-XR-Headset, das als Konkurrent zur Apple Vision Pro gilt, wurde bereits viel spekuliert. Die Gerüchteküche brodelt seit über einem Jahr, nachdem Samsung bestätigt hatte, gemeinsam mit Google und Qualcomm an dem Gerät zu arbeiten.

Intern trägt das Headset den Codenamen Project Moohan und soll Berichten zufolge nur noch wenige Wochen von der Veröffentlichung entfernt sein. 9to5Google berichtet, dass der Release-Termin auf den 22. Oktober datiert ist.

Dieses Datum deckt sich mit früheren Gerüchten – laut ChosunBiz könnten die Vorbestellungen bereits am 15. Oktober starten. Sollte das stimmen, sind wir nur noch etwa eine Woche davon entfernt, endlich alle Details zu erfahren.

Was wird vom Samsung Android XR-Headset erwartet?

Frühere Hinweise deuten darauf hin, dass Samsungs Android-XR-Headset ein OLED-on-Silicon-(OLEDOS)-Display mit einer Größe von 1,3 Zoll nutzen wird. Die Pixeldichte soll bei 3.800 ppi liegen.

Zum Vergleich: Apples Vision Pro hat ein 1,42-Zoll-Display mit derselben Technologie und einer Pixeldichte von 3.400 ppi. Das Samsung-Headset würde also in Sachen Auflösung die Nase vorn haben, bei der Größe jedoch hinten liegen.

Weitere Gerüchte besagen, dass Samsung zunächst 100.000 Exemplare des XR-Headsets produzieren will, die Stückzahl aber nach der ersten Marktnachfrage anpassen könnte. Vor einigen Wochen schien uns diese Zahl noch relativ niedrig, möglicherweise hängt das aber damit zusammen, dass die Apple Vision Pro nicht in riesigen Stückzahlen verkauft wird.

So beeindruckend die Vision Pro auch ist – der Preis ist enorm hoch, was sicherlich viele Interessierte abgeschreckt hat. Gerüchten zufolge soll Samsungs Headset günstiger sein (aber immer noch teuer), mit einem Preis von mindestens 1.800 US-Dollar (ca. 1600 Euro).

Nachdem das Android-XR-Gerät bereits vor einiger Zeit angekündigt wurde, hoffen wir, dass sich die Angaben zum Veröffentlichungsdatum bewahrheiten, sodass wir endlich mehr darüber erfahren, was es zu bieten hat.