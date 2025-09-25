Samsungs Vision Pro Konkurrent Startdatum geleakt – das Android XR Headset ist in greifbarer Nähe

Kurze Zusammenfassung Das Startdatum für Samsungs Apple Vision Pro Konkurrent wurde geleakt. Es könnte in wenigen Wochen hier sein.

Die Gedanken an das Apple Vision Pro sind möglicherweise eine entfernte Erinnerung, es sei denn, du bist ein totaler Apple-Fan. Das Premium XR Headset wurde vor über zwei Jahren vorgestellt und wird seit über einem Jahr an Nutzer*innen geliefert.

Die allgemeinen Reaktionen waren weitgehend gemischt. Während einige die beeindruckende Auflösung lobten, hatten andere Fragen zu dem umständlichen Akkupack, den Nischenfunktionen und dem schwindelerregenden Preis.

Da das Vision Pro effektiv in einer unangefochtenen Position arbeitet, schien sich das nicht zu ändern. Aber Samsung wird bald ein Gerät auf den Markt bringen, das Apples Angebot konkurrieren wird – und wir haben jetzt ein Startdatum für dieses Gerät.

Laut einem neuen Leak von ETNews soll das Gerät im Rahmen einer Veranstaltung am 21. Oktober vorgestellt werden. Es wird weiter angedeutet, dass der Zeitplan verschoben wurde, mit vorherigen Plänen, im September zu starten und im Oktober mit dem Verkauf zu beginnen.

Der Bericht deutet auch an, dass es in Bezug auf die Preisgestaltung unglaublich wettbewerbsfähig sein könnte. Das Samsung-Gerät soll etwa die Hälfte des Preises von Apple's Gerät kosten, was einen gewaltigen Einfluss auf den Markt hätte.

Samsung soll auf eine Stückzahl von 100.000 Einheiten abzielen, die nach der ersten Marktnachfrage angepasst wird. Das scheint mir etwas knapp bemessen, aber es könnte die etwas laue Aufnahme berücksichtigen, die Apples Einheit erhalten hat.

Der Bericht teilt auch Informationen über die Veröffentlichung einiger anderer hochkarätiger Samsung-Geräte. Das TriFold – der erste Einstieg der Marke in ein faltbares Telefon mit drei Panels – soll in einem ähnlichen Zeitrahmen erhältlich sein, jedoch als eigenes, separates Ereignis.

Seine in Zusammenarbeit mit Google entwickelten XR-Brillen – bekannt als Haean – sollen Anfang des neuen Jahres erhältlich sein. Das ist wahrscheinlich eine kluge Entscheidung, da die beiden anderen hier erwähnten Produkte bedeutende Markteinführungen sein werden, die etwas Luft zum Atmen brauchen, um eine Übersättigung zu vermeiden.