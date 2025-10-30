Garmin bekommt endlich sein Logo – Strava führt heute sein Geräte-Attributions-Update ein

Stravas lang erwartete „Attributionsänderungen“ sind jetzt live, das Update wird heute weltweit um 18 Uhr britischer Zeit (27. Oktober) ausgerollt.

Die Änderung folgt auf den jüngsten rechtlichen Streit mit Garmin, der sich darauf konzentrierte, wie verbundene Geräte für das Hochladen von Trainingsdaten auf die Plattform anerkannt wurden.

Kurz nachdem gegen den Riesen der Laufuhren Klage erhoben wurde, gab Strava nach und erklärte, es würde die von Garmin geforderten Änderungen umsetzen.

Anstatt eine Marke über eine andere zu stellen, hat sich Strava für einen ausgewogeneren Ansatz entschieden.

Bild 1 von 3 (Bildnachweis: Strava) (Bildnachweis: Strava) (Bildnachweis: Strava)

Jede Aktivität zeigt jetzt ein kleines Gerätesymbol und den Namen unter den Statistiken: zum Beispiel Garmin Forerunner 255, Wahoo ELEMNT ROAM 3 oder Apple Watch Ultra 2 usw.

Der Abschnitt „Ihre aktuellen Datenquellen“ im Tab „Sie“ wurde ebenfalls überarbeitet, um alle in den letzten 30 Tagen verbundenen Geräte anzuzeigen, was dir mehr Kontext gibt, wie deine Workouts aufgezeichnet wurden.

Es ist eine informativere, aber subtilere Lösung, als viele erwartet hatten, die Transparenz bietet, ohne den Feed zu überladen.

Ich hätte nicht erwartet, dass Strava diesen Weg einschlägt. Anstatt jede Aktivität in eine Markenwerbung zu verwandeln, wird die Hardware-Partner auf eine konsistente, unauffällige Weise gewürdigt.

Das Wichtigste ist, dass A) die Daten weiterhin ohne Hindernisse in die Trainingsplattform fließen und B) Dein Feed nicht wie eine zufällige Sammlung von Markenlogos aussieht.

Der Verlauf der Datenquellen ist ein nettes Detail, besonders für diejenigen, die mehrere Sensoren zur Verfolgung ihrer Workouts verwenden (z. B. Triathlon-Uhr, Leistungsmesser, Herzfrequenzmesser usw.)

