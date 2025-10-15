5 Dinge, die du wissen solltest, bevor du auf die neue Philips Hue Bridge Pro umsteigst

Nach Monaten der Gerüchte war ich so aufgeregt, als Philips Hue endlich die neue Hue Bridge Pro bestätigte während des größten Produktstarts, den die Marke je gemacht hat. Es enthielt nicht nur viele der Funktionen, die ich mir erhofft hatte, sondern war auch sofort käuflich zu erwerben.

Meine kam ziemlich schnell an, und während ich in den kommenden Wochen eine vollständige, detaillierte Rezension zusammenstellen werde, möchte ich eine kurze Liste der fünf Dinge teilen, die du wissen solltest, bevor du dir einen Wechsel basierend auf meinen bisherigen Tests und Erkenntnissen vorstellst.

Unten findest du meine wichtigsten Erkenntnisse und halte gerne auch Ausschau nach der vollständigen Testbewertung – sie kommt bald!

1. Erwarte einen Neuanfang

Obwohl die neue Hue Bridge Pro benutzerfreundlich gestaltet ist, geht es hier nicht nur, um einen Ausstausch deiner alten Bridge. Du musst sie mit deinem WLAN-Router verbinden, einschalten und dann den Einrichtungsprozess in der Hue-App durchlaufen. Jedes Licht und Zubehör muss auch einzeln mit der neuen Bridge gekoppelt werden.

Ich habe ein ziemlich großes Setup, daher wird dies wahrscheinlich einige Zeit in Anspruch nehmen, was du auch beachten solltest, bevor du beginnst. Positiv ist jedoch, dass die App dich anscheinend klar durch jeden Schritt führt, sodass es nicht zu verwirrend sein sollte.

2. Szenen und Automatisierungen müssen möglicherweise neu aufgebaut werden

Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass deine alten Einstellungen nicht automatisch auf die Pro übertragen werden. Das bedeutet, dass alle zeitbasierten Routinen, bewegungsgesteuerten Automatisierungen oder speziellen Lichtszenen, die du erstellt hast, manuell neu erstellt werden müssen.

Ich bin jedoch ziemlich gespannt darauf, dies als Gelegenheit zu nutzen, mein Setup zu überdenken. Ich habe viele alte Routinen und Einstellungen, die ich nicht mehr nutze, daher wird es gut sein, diese zu konsolidieren und neu zu beginnen.

3. Deine alte Bridge kann nicht parallel betrieben werden

Sobald du die Hue Bridge Pro aktiviert hast, wird deine vorherige Bridge deine Lichter nicht mehr steuern. Im Gegensatz zu einigen Systemen, bei denen du mehrere Hubs gleichzeitig online haben kannst, erfordert das Hue-Setup eine vollständige Migration.

Stelle sicher, dass alle deine Geräte bereit sind, mit der neuen Bridge gekoppelt zu werden und dass du die alte Bridge für keine älteren Setups mehr benötigst. Ich werde meine alte einem Freund geben, der darüber nachdenkt, zum ersten Mal Philips Hue-Smartlights zu kaufen!

4. Du wirst eine reaktionsschnellere Erfahrung haben

Einer der größten unmittelbaren Vorteile des Wechsels zur neuen Bridge Pro ist Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit. Die Pro hat einen leistungsstärkeren Prozessor und mehr Speicher als frühere Modelle, was bedeutet, dass sie mehr Lampen und Zubehör ohne Verzögerung handhabt.

Wenn du Verzögerungen mit deinem bestehenden Setup bemerkt hast, wirst du wahrscheinlich eine deutliche Verbesserung feststellen. Dies ist besonders hilfreich in größeren Häusern oder Setups mit 50+ Geräten, bei denen die vorherige Bridge möglicherweise träge wurde.

5. Nutzen Sie die Matter-Integration

Die Hue Bridge Pro unterstützt Matter, was bedeutet, dass das Hinzufügen neuer Smart-Geräte von anderen Marken viel einfacher ist. Du musst dich nicht mehr so ​​sehr um die Exklusivität des Ökosystems sorgen, da viele verschiedene Lampen, Sensoren, Steckdosen oder andere Matter-kompatible Geräte jetzt nahtlos mit deinem Hue-System zusammenarbeiten können.

Während deine bestehenden Lampen und Schalter gleich funktionieren, macht dies die Erweiterung deines Smart Homes viel einfacher und stellt sicher, dass alles, was du in den nächsten Jahren hinzufügst, reibungslos integriert wird.