Amazons brandneue Blink-Überwachungskamera für den Außenbereich verspricht eine Batterielaufzeit von über einem Jahr

KURZE ZUSAMMENFASSUNG Amazon hat die neue Blink Outdoor 2K Plus Kamera vorgestellt, die dank maßgeschneiderter Siliziumtechnologie eine beeindruckende Batterielebensdauer von bis zu einem Jahr mit nur zwei AA-Batterien bietet. Derzeit scheint die Outdoor 2K Plus exklusiv für die USA und Kanada zu sein, während sich die Ankündigungen in Deutschland auf die Mini 2K+, die Outdoor Floodlight Camera und die Arc konzentriert haben.

Wenn du noch nicht eingeschaltet hast: Amazons Live Event läuft gerade und ist vollgepackt mit Hardware-Neuheiten. Nachdem eine ganz neue Reihe von Ring-Geräten vorgestellt wurde, rückte Blink schnell in den Fokus – und hier wurde es richtig spannend.

Die Marke hat gerade die Blink Outdoor 2K Plus angekündigt, eine Kamera, die du dank ihrer verrückten Batterielaufzeit, die mehrere Jahre hält, praktisch überall anbringen kannst. Das Ganze kostet nur 89,99 $. Zeitgleich sind die supergünstige Blink Mini 2K Plus und die neue Blink Arc erschienen.

(Image credit: Future)

Amazon sagt, die lange Batterielebensdauer sei auf ein maßgeschneidertes Silizium zurückzuführen, das jede Effizienz aus zwei AA-Batterien herausholt und die Kamera etwa ein Jahr lang laufen lässt, bevor man überhaupt an einen Austausch denkt.

Im Moment sieht es so aus, als ob die Blink Outdoor 2K Plus exklusiv für die USA und Kanada ist, da Amazons Updates nur die Blink Mini 2K+, die Blink Outdoor Floodlight Camera und die Blink Arc erwähnen – aber wir werden nach weiteren Details Ausschau halten.