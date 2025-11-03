Es gibt noch Hoffnung für neue Apple TV 4K und HomePod Mini, da Apple Store-Mitarbeiter*innen angewiesen wurden, sich auf etwas Neues vorzubereiten.

Kurze Zusammenfassung Laut einer zuverlässigen Quelle werden sich Apple Stores über Nacht am 11. November auf ein Update vorbereiten. Das deutet darauf hin, dass neue Hardware eintreffen könnte, und da die Bestände des Apple TV und HomePod mini zur Neige gehen, wird gemunkelt, dass beide Geräte ein Update erhalten.

Apple hat gerade den M5-Chip angekündigt und ihn in das neue Vision Pro, iPad Pro und MacBook Pro integriert, aber obwohl Tim Cook gesagt hat, dass für dieses Jahr keine weiteren Markteinführungen geplant sind, könnte es eine Auffrischung bei einigen bestehenden Geräten geben. Dazu könnten Apple TV und HomePod Mini gehören.

Das letzte Update für Apple TV war 2022 mit der Einführung der dritten Generation des Apple TV 4K. Es wurde lange spekuliert, dass Apple das beliebte Smart-TV-Gerät aktualisieren würde, einschließlich eines Hinweises auf ein Chip-Update für später im Jahr 2025.

Aber obwohl viele sich ein Update wünschen, ist es schwer zu erkennen, was Apple genau tun könnte, um die Box zu verbessern, die als eines der besten Streaming-Geräte auf dem Markt gilt.

Neue Details sind von Mark Gurman von Bloomberg aufgetaucht, der Details über seinen Power On-Newsletter und auf X bereitgestellt hat.

Es wird angenommen, dass ein frischer Wind ansteht da Apple Store-Mitarbeiter*innen angewiesen wurden, sich über Nacht am 11. November auf Änderungen vorzubereiten. Das könnte dazu führen, dass neue oder aktualisierte Hardware am 12. November im Laden erscheint. Für sich allein genommen deutet das nicht auf ein spezifisches Gerät hin, aber Gurman fährt fort, dass die Lagerbestände für Apple TV und HomePod mini zur Neige gehen.

Das deutet darauf hin, dass neue Hardware für diese Geräte anstehen. Es könnte sein, dass beide Produkte Hardware-Änderungen erhalten, um die jeweilige Leistung zu steigern und sich so auf Apples laufende Bemühungen vorzubereiten, die nächste Generation von Siri auf den Weg zu bringen.

Welche Änderungen könnten beim Apple TV anstehen?

Apple TV wird allgemein für seine zuverlässige Leistung gelobt, was zu qualitativ hochwertigerem Streaming führt - im Vergleich zu einigen günstigeren Konkurrenten. Die Kosten und die Größe des Geräts bleiben für einige ein Hindernis, wenn der Fire TV Stick 4K Max ein Drittel des Preises kostet und nur ein HDMI-Stick ist.

Aber um diese Premium-Position beizubehalten, könnte Apple das Apple TV 4K auf den A17 Pro-Chip umstellen, um die Leistung zu steigern und sicherzustellen, dass es mit zunehmender KI, Upscaling und der Bewältigung fortschrittlicherer Gaming-Herausforderungen Schritt halten kann.

Es wurde auch spekuliert, dass Apple HDMI-Audio-Passthrough erlauben könnte, für diejenigen, die den Audiostream für qualitativ hochwertigere Ergebnisse trennen möchten. Es ist auch wahrscheinlich, dass, nachdem die iPhone 17-Linie auf ihren eigenen Netzwerkchip – den N1 – umgestellt wurde, andere Geräte dies auch tun könnten, und der HomePod mini und Apple TV scheinen dafür ideal zu sein.

Der HomePod mini ist schon seit einiger Zeit auf dem Markt und hat neue Farben zur Auswahl gekriegt, aber ansonsten wurde das aktuelle Gerät 2021 eingeführt und hat in dieser Zeit Verbesserungen durch Software, aber nicht durch Hardware erhalten.

Erstmal warten und Tee trinken. Dies könnte alles Spekulationen sein, aber neue Apple-Geräte im Laden kurz vor Weihnachten würde vielen Fans ein Lächeln auf die Lippen zaubern.