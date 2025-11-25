Ich war im Samsung eX Home in Korea – und mein Blick auf die Zukunft von Smart Homes hat sich komplett verändert

Letzte Woche wurde ich nach Suwon eingeladen, um Samsungs Hauptquartier zu besichtigen. Als Smart-Home- und Appliance-Nerd war ich mega gespannt auf die neuesten Entwicklungen rund ums vernetzte Zuhause – und das Samsung eX Home hat absolut abgeliefert.

Hier ist alles, was ich mir bei meinem Besuch im Samsung-HQ angeschaut habe – und jetzt unbedingt für mein eigenes Zuhause haben will. Inklusive der Labore und natürlich dem Samsung eX Home.

Testen, testen und noch mal testen – Samsungs Testlabore

Bevor ich auf Samsungs eX Home eingehe, möchte ich zuerst über die Labore und Testeinrichtungen sprechen. Obwohl das nicht nach dem spannendsten Aspekt einer Fabrikbesichtigung klingen mag, war es tatsächlich faszinierend, die verschiedenen Methoden zu sehen, mit denen die Stärke und Haltbarkeit von Geräten wie smarten Kühl-Gefrierkombinationen und Waschmaschinen getestet werden.

Beginnend mit Kühl-Gefrierkombinationen verwendet das Samsung-Labor Roboterarme, um die Türen der Kühlschränke tausendfach zu öffnen und zu schließen, um sicherzustellen, dass die Konstruktion des Kühlschranks den vielen Öffnungen und Schließungen durch tatsächliche Benutzer standhält – es war seltsam hypnotisierend zuzusehen.

Bevor ich in Samsungs eX Home eintauche, möchte ich zuerst über die Labore und Testeinrichtungen sprechen. Auch wenn das nicht unbedingt nach dem spannendsten Teil einer Werksführung klingt, fand ich es beeindruckend, welche Methoden Samsung einsetzt, um die Stärke und Haltbarkeit seiner Geräte – etwa der smarten Kühl-Gefrierkombinationen – zu überprüfen.

Bei den Kühlschränken kommen zum Beispiel Roboterarme zum Einsatz, die die Türen Tausende Male öffnen und schließen. So wird sichergestellt, dass die Konstruktion den unzähligen Türbewegungen im echten Alltag standhält – und ja, das Ganze hat etwas erstaunlich Hypnotisches.

Bild 1 von 2 (Bildnachweis: Samsung) (Bildnachweis: Samsung)

Ein weiteres Testlabor testet Kühl-Gefrierkombinationen unter extremsten Bedingungen. In einem „Tank“ herrschte glühende Hitze, im nächsten gefühlte Minusgrade – zumindest kam es mir so vor, als ich dort stand! So kann Samsung sicherstellen, dass die Geräte auch in ungewöhnlichen Umgebungen zuverlässig funktionieren.

Auch Waschmaschinen und Wäschetrockner müssen durch ein strenges Testprogramm. Dazu gehören Schallmessungen auf unterschiedlichen Bodenarten. Am meisten überrascht hat mich allerdings der Wassertest: Ein Sprinklersystem besprüht eine rotierende Waschmaschine ununterbrochen mit Wasser, um zu überprüfen, ob sie auch äußere Feuchtigkeit und Spritzer problemlos verkraftet – erneut ein seltsam faszinierender Anblick!

(Image credit: Samsung)

Mein Besuch im Samsung eX Home

Das Samsung eX Home verfolgt ein ähnliches Konzept wie das LG Smart Cottage, das ich 2023 auf der IFA in Berlin besucht habe. Samsungs Version dieses smarten Wohnkonzepts zeigt eine vollständig integrierte Smart-Home-Lösung in Aktion – mit über 250 vernetzten Geräten im ganzen Haus.

Die Idee dahinter: Dein Leben leichter zu machen und dich, dein Zuhause und deine Familie clever miteinander zu verbinden. Viele Haushalte haben heute einzelne smarte Geräte, aber ein vollständig vernetztes Zuhause wie dieses hat mir erst richtig die Augen dafür geöffnet, wie viel Komfort und Zeitersparnis das bringen kann.

Schon beim Betreten des Hauses passiert Magisches: Die Beleuchtung dimmt sich automatisch und sorgt für eine entspannte Atmosphäre nach einem langen Tag, während der Roboterstaubsauger noch schnell eine Runde dreht, bevor du ankommst. Im Wohnzimmer befinden sich die zentralen Smart-Home-Elemente. Der Fernseher wird dabei zur Informationsdrehscheibe und zeigt alles Mögliche an – von der Frage, wer mit dem Hund Gassi war und wie lange, über relevante Nachrichten bis hin zu Sicherheitsmeldungen deiner Überwachungskamera.

In der Küche thront der Samsung FamilyHub an zentraler Stelle – und das völlig zu Recht. Früher hielt ich smarte Kühlschränke für überflüssig, aber direkt am Display Rezepte zu generieren, ist ein echter Gamechanger. Und dann kann der Kühlschrank auch noch das Ablaufdatum deiner Lebensmittel tracken, damit alles frisch bleibt.

(Image credit: Future)

Der heimliche Star der Küche war für mich der Kimchi-Kühlschrank – ja, wirklich! Weil Kimchi ein traditionelles koreanisches Gericht ist, hat Samsung einen Kühlschrank entwickelt, der speziell fürs Fermentieren und Lagern von Kimchi optimiert ist. Und ich will ihn unbedingt für meine eigene Küche haben. Leider sieht es so aus, als gäbe es ihn nur in Korea.

Im Obergeschoss ging es dann weiter mit einem echten Highlight: Dem Entertainment-Zimmer. Dort standen Gaming-Gadgets und Lautsprecher bereit, die gemeinsam mit dem TV eine beeindruckende Atmosphäre erzeugten. Alles war miteinander vernetzt, sodass sich die Lichter automatisch an das Spiel oder den Stream anpassten – ein richtig immersives Erlebnis.

Ein weiteres Lieblingszimmer war definitiv das Schlafzimmer. Neben dem gemütlichen Bett war der Raum vollgepackt mit smarten Features, die dir beim Einschlafen helfen und dich sanft wecken. Diese Funktionen – also das Dimmen der Lichter, das Schließen der Vorhänge und das Einstellen des Alarms – arbeiten zudem mit Samsungs Galaxy Smart Ring und Smartwatch zusammen. So wissen deine Wearables ganz genau, wann sie mit dem Tracking beginnen sollen.

(Image credit: Future)

Ich berichte seit Jahren für T3 über Smart-Home-Technologie, aber das Samsung eX Home hat mich mehr als je zuvor davon überzeugt, wie sehr smarte Technik den Alltag revolutionieren kann. Bisher hat mich immer abgeschreckt, dass man zig Apps braucht und unzähligen Diensten Berechtigungen erteilen muss. Doch das Samsung eX Home ist wirklich übersichtlich konzipiert und komplett darauf ausgelegt, deinen Wohnalltag und deine täglichen Abläufe zu verbessern – ich wage zu sagen: Es hat meine Meinung über die Zukunft smarter Technologien nachhaltig verändert.