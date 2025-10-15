Android-Gaming next Level – schlank, sexy und angetrieben von SD 8 Elite Gen 5

Kurze Zusammenfassung Das RedMagic 11 Pro wird am 17. Oktober vorgestellt. Es soll über ein neues Wasserkühlsystem verfügen und mit dem Snapdragon 8 Elite Gen 2 laufen. Das leistungsstarke Android-Gaming-Handy startet zunächst in China, ein weltweiter Launch wird für 2026 erwartet.

Qualcomm hat seine neue Hardware-Plattform im September 2025 vorgestellt, und der Start der ersten Geräte lässt nicht lange auf sich warten. Bestätigt sind bereits Modelle von OnePlus und Xiaomi, und nun reiht sich auch RedMagic mit seinem neuesten Gaming-Phone ein.

Das RedMagic 11 Pro wird offiziell am 17. Oktober erscheinen, nur einen Tag nach der Vorstellung des Oppo Find X9. Das hat das Unternehmen aber nicht davon abgehalten, sein neues Flaggschiff-Gaming-Phone schon vorab zu teasern.

Über die offiziellen Weibo-Kanäle (aufgegriffen von Android Authority) wurde ein zentraler Aspekt des Geräts hervorgehoben: ein Wasserkühlsystem. Damit soll das Phone auch bei längeren, intensiven Gaming-Sessions seine Leistung halten können, ohne dass Hitze zum Problem wird.

Natürlich haben alle Smartphones irgendeine Form von Kühlung – von Graphenblättern bis hin zu Dampfkammern – aber ein Mainstream-Phone mit einem aktiven Wasserkühlsystem ist deutlich spannender. Ganz neu ist die Idee zwar nicht: Schon das NEC Medias X 06E setzte 2013 auf Wasserkühlung, diesmal soll das System aber deutlich alltagstauglicher sein.

Berichten zufolge ist außerdem ein integrierter Lüfter verbaut, der den Kühleffekt zusätzlich verstärken soll.

(Image credit: RedMagic)

Was steckt sonst noch im RedMagic 11 Pro?

Abgesehen vom neuen Wasserkühlsystem ist über die RedMagic 11-Serie bislang wenig bekannt. Geteilte Bilder zeigen jedoch ein futuristisch wirkendes Smartphone mit mehreren Kameras auf der Rückseite und dem Snapdragon 8 Elite-Logo.

Das Kühlsystem scheint Teil des Rückendesigns zu sein, zu sehen in Varianten mit schwarzer und weißer Rückseite. Außerdem wirkt das Gehäuse kantiger, mit einer flachen Vorder- und Rückseite.

An der Seite befindet sich ein roter Knopf, über den du direkt in den Gaming-Modus wechseln kannst. Es heißt außerdem, dass das Gerät eine IPX8-Zertifizierung erhalten soll.

Gerüchten zufolge könnte das Phone mit einem 8.000-mAh-Akku ausgestattet sein – ein beeindruckender Wert, selbst für ein Gaming-Smartphone.

Weitere Details sind bisher nicht bekannt, doch das frühe Auftreten von RedMagic dürfte der Marke einiges an Aufmerksamkeit sichern, bevor andere Gaming-Modelle folgen. Der Start ist zunächst für China geplant, ein globaler Launch wird Anfang 2026 erwartet.

RedMagic ist eine Submarke von Nubia, das mehrheitlich dem chinesischen Hersteller ZTE gehört. Im Bereich der dedizierten Gaming-Phones tritt RedMagic gegen Marken wie ROG an, positioniert sich dabei aber als erschwinglichere Alternative.