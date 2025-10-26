Expert*innen warnen vor Verzögerungen beim Start des Samsung Galaxy S26

Kurze Zusammenfassung Samsung könnte den Start der Galaxy S26-Serie von Telefonen verzögern und sie vom traditionellen Januar-Event verschieben. Es wird kein Grund für die Verzögerung angegeben, aber es scheint erhebliche Störungen im Line-up zu geben.

Samsung hat den Start seiner Flaggschiff-Galaxy-S-Telefonserie in den letzten Jahren vorgezogen und vom Februar auf Januar verlegt. Aber das könnte sich wieder ändern.

Es wird behauptet, dass die Galaxy S26-Familie von Handys auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wird.

Die Galaxy S24- und Galaxy S25-Modelle wurden beide im Januar ihrer Startjahre angekündigt, bevor sie Anfang Februar ausgeliefert wurden. Der Grund für die Änderung wurde als erhöhter Wettbewerb aus China angesehen, wo eine Reihe von Marken neue Hardware vor Jahresende auf den Markt bringen.

Tatsächlich passiert das auch 2025, mit der bevorstehenden Ankündigung des Oppo Find X9 und OnePlus 15 in den kommenden Tagen, während das Xiaomi 17 bereits in China auf den Markt gekommen ist. Es sieht jedoch so aus, als ob die weltweite Veröffentlichung jedes Geräts Samsung auch zuvorkommen könnte.

Laut dem erfahrenen Leaker UniverseIce – diesmal auf Weibo gepostet – lautet die einfache Botschaft: "Veröffentlichung der Samsung Galaxy S26-Serie bestätigt verschoben". Und WinFuture – die auch mit eigenen Quellen überprüft haben – bestätigt diese Information.

Was passiert also?

Es scheint eine Änderung in Samsungs üblichen Plänen zu geben. Zunächst wurde angenommen, dass das Galaxy S26 Plus gestrichen und durch das Galaxy S26 Edge ersetzt werden würde. Aber es scheint, dass diese Entscheidung rückgängig gemacht wurde, höchstwahrscheinlich aufgrund eines Mangels an Interesse an dem schlankeren Telefon, mit Berichten, dass die Entwicklung des Galaxy S26 Edge gestoppt wurde.

Gleichzeitig scheinen frühe Berichte, dass Samsung auf ein Galaxy S26 Pro als Einstiegsgerät umstellen würde, um Apples Branding nachzuahmen, ebenfalls aufgegeben worden zu sein.

Es scheint nun, dass es eine Art Strategieänderung gegeben hat – und dies könnte den Zeitplan gestört und zu einer Änderung des Zeitplans geführt haben.

Könnte es um Exynos-Hardware gehen?

Es gibt ein weiteres Gerücht, das die Runde macht und die Hardware betrifft, auf der die Galaxy S26-Serie laufen wird.

Gerüchte über die Rückkehr zu Exynos 2600 kursieren schon seit einiger Zeit, mit der Behauptung, dass es sich um einen wirklich leistungsstarken Chip handelt – leistungsstärker als der A19 Pro im iPhone 17 Pro, während er auch die Leistung des Snapdragon 8 Elite Gen 5 übertrifft.

Während sich Exynos auf Gebiete außerhalb der USA und Asien konzentriert hat, könnte die Weiterentwicklung von Samsungs 2nm-Chip der Grund dafür sein, dass das Unternehmen ihn etwas breiter einsetzt.

Könnte dies der Grund für die Verzögerung sein, da Samsung die Auswahl neu ordnet, das S26 Plus in Position bringt und alle neuen Telefone mit Exynos-Hardware ausstattet?

Dies ist ein Gerücht, das sich lange halten wird, da Galaxy Unpacked eines der größten Tech-Events des neuen Jahres ist – und die Erwartungen hoch sein werden.