Galaxy S26: Samsung-Chef deutet neue Features an – Next-Gen-KI inklusive

Kurze Zusammenfassung Ein Samsung-VP hat angedeutet, was wir vom Galaxy S26 erwarten dürfen. Noch ist wenig bekannt, doch wir wissen nun etwas mehr über den Prozessor, der im Modell stecken könnte.

Langsam ist es wieder soweit. Das Thermometer fällt, Mariah Carey und Michael Bublé sind zurück und begleiten uns mit ihren Weihnachtsliedern, bevor sie sich wieder in die Pause verabschieden.

Auch in der Tech-Welt wird es jetzt spannend. Zum Jahresende bringen viele Marken neue Geräte heraus. Wir haben schon von einigen spannenden Android-Launches gehört, darunter das OnePlus 15.

Jetzt gibt es endlich ein paar zusätzliche Details dazu, was Samsung für uns bereithält – und die klingen ziemlich spannend. Wie Android Authority berichtet, fand kürzlich eine Gewinnbesprechung statt, bei der Daniel Araujo, Samsungs VP für Mobile Experience, erklärte, dass die neue Reihe „die Nutzererfahrung mit benutzerzentrierter Next-Gen-KI, einem Prozessor der zweiten Generation und höherer Gesamtleistung revolutionieren wird“. Auch neue Kamerasensoren sollen Teil des Upgrades sein.

Noch ist nichts bestätigt, aber es sieht ganz danach aus, als würde Araujo auf den Exynos 2600 anspielen. Der Chip soll der erste seiner Art bei Samsung sein und könnte die genannten Neuerungen vorantreiben.

(Image credit: Future / Mike Lowe)

Natürlich könnte es sich auch einfach um eine „For Galaxy“-Version des Snapdragon-Prozessors handeln. Das haben wir in der Vergangenheit schon oft gesehen – im Grunde ist das eine übertaktete Variante des Standard-Snapdragon-Chips des jeweiligen Jahres.

Sicher wissen werden wir das allerdings erst, wenn Samsung seine neuen Geräte offiziell vorstellt. Trotzdem ist es eine spannende Zeit: Apple wird voraussichtlich sein lang erwartetes iPhone Fold enthüllen – und ich bin überzeugt, dass andere Hersteller die Gelegenheit nutzen werden, um ebenfalls frische Ideen zu zeigen.

Samsung präsentiert seine Neuheiten in der Regel früh im Jahr, also dürfte es nicht mehr allzu lange dauern, bis wir Gewissheit haben.