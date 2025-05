Nothing könnte High-End-Kopfhörer mit KEF-Sound planen, um mit Apple AirPods Max zu konkurrieren

Kurze Zusammenfassung Nothing und KEF haben eine Partnerschaft gestartet. Das wird dazu führen, dass die günstige Technologiemarke und der Luxus-Hi-Fi-Hersteller in diesem Jahr gemeinsam an einer Reihe von Audioprodukten arbeiten.

Es wird ein interessantes Jahr für Nothing. Die Marke – die vor allem für ihre günstigen Handys und preiswerten Ohrhörer bekannt ist – strebt den Premium-Markt an.

Bei der gestrigen The Android Show gab der CEO der Marke, Carl Pei, den bisher größten Hinweis auf das kommende Nothing Phone (3). Er sagte, es werde das erste echte Spitzenmodell der Marke sein und etwa 800 Euro kosten.

Es ist nicht nur der Android-Smartphone-Markt, auf dem die Marke nach einem luxuriöseren Look strebt. Die Marke hat gerade eine Partnerschaft mit der britischen Hi-Fi-Marke KEF angekündigt.

Das ist eine aufregende Zusammenarbeit. In einer Pressemitteilung, die anlässlich des Ereignisses veröffentlicht wurde, sagte Nothing: „Diese strategische Zusammenarbeit vereint KEFs sechs Jahrzehnte Erfahrung in hochauflösendem Audio mit Nothings designorientiertem Ansatz für Technologie. Die Partnerschaft wird Nothings Expansion in neue Audiokategorien unterstützen – mit mehreren akustisch gemeinsam entwickelten Produkten, die bereits in Arbeit sind und später in diesem Jahr auf den Markt kommen.“

Der offensichtliche erste Anlaufpunkt sind Kopfhörer. Nothing hat sich noch nie in den Over-Ear-Bereich gewagt, und es ist auch ein Segment, in dem KEF viel Erfahrung hat.

Ich denke jedoch, dass etwas Unkonventionelleres kommen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass die beiden an einem Bluetooth-Lautsprecher zusammenarbeiten, um Nothings Ästhetik mit KEFs Audioqualität zu kombinieren.

Das würde auch ein Produkt in einem Segment bieten, in dem keine der beiden Marken bisher vertreten ist. KEF hat hauptsächlich Regallautsprecher im Angebot, sodass hier Platz für etwas Kleineres, Mobileres und Alltagsfreundlicheres bleibt.

Die Zusammenarbeit würde dort auch perfekt Sinn machen – KEF könnte ein erschwinglicheres Produkt in dieser Linie auf den Markt bringen, ohne seinen Premium-Appeal zu schmälern, und Nothing könnte in einem überfüllten Segment mit dem Gewicht eines Hi-Fi-Giganten im Rücken in den Krieg ziehen. Da Produkte für dieses Jahr versprochen sind, erwarten wir nicht, dass wir lange warten müssen, bevor wir etwas von den beiden Marken sehen.