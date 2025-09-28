Dieser Reddit-User hat ein Bild erstellt, um die iPhone-Maße zu vergleichen – und das Ergebnis zeigt, warum schlanke Smartphones nicht immer das sind, was sie zu sein scheinen

Als Apple letzte Woche die iPhone 17-Reihe vorgestellt hat, war auch etwas ziemlich Revolutionäres dabei. Das iPhone Air ist das erste ultraschlanke Modell der Marke – mit nur beeindruckenden 5,64 mm Breite.

Allein ist Apple damit nicht: Schon Anfang des Jahres hat Samsung mit dem Galaxy S25 Edge ein ähnlich schlankes Smartphone präsentiert – nur 5,8 mm dünn. Auch bei Foldables ist das inzwischen üblich – viele Modelle bleiben im aufgeklappten Zustand unter der 5-mm-Grenze.

Aber alles ist nicht ganz so, wie es scheint. In einem kürzlich auf Reddit veröffentlichten Thread überlagerte ein Nutzer eine Auswahl verschiedener iPhone-Modelle, um zu veranschaulichen, wie der Unterschied in der realen Welt aussieht.

(Image credit: Phiarectix via Reddit)

Das Vergleichsbild zeigte das neue iPhone Air- und iPhone 17 Pro-Modelle, aber auch Klassiker wie das iPhone 5 und das iPhone 6. Und während das Air über weite Teile seines Gehäuses deutlich schlanker wirkt, sieht es bei der Kameraeinheit ganz anders aus.

Dort verpufft der Vorteil des dünneren Rahmens komplett – am Ende ist das iPhone Air fast genauso dick wie das deutlich größere Pro-Modell. Die älteren Geräte – zwar aus einer anderen Generation und mit ganz anderer Designsprache – wirken dagegen viel flacher und näher an ihrer offiziellen Angabe.

Selbst das iPhone 6 – das als Erstes mit einer Kameraerhebung kam – macht im Vergleich noch einen taschenfreundlicheren Eindruck – und genau das ist für mich das größte Problem beim aktuellen Hype um ultradünne Smartphones.

(Image credit: Apple)

Ich verstehe vollkommen den Wunsch, mehr Technik in einem kompakten Format unterzubringen. Es ist frisch, neu und innovativ und fühlt sich wie der logische nächste Schritt an, nachdem jahrelang die Zutaten perfektioniert wurden, die die interne Hardware ausmachen.

Aber die Entscheidung, nur den schlanksten Teil eines Geräts zu bewerben – während weniger elegante Bereiche bequem ausgelassen werden – wirkt unehrlich. Ich hoffe, dass Marken weiterhin die Größe dieser Komponenten reduzieren, und wir tatsächlich ein echtes schlankes Design in naher Zukunft erreichen können. Aber was wir derzeit haben, fürchte ich, erfüllt dieses Versprechen einfach nicht.