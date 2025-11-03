Für jeden Anlass die passende Smartwatch: Das sind unsere Favoriten 2025

Wearables sind längst mehr als einfache Schrittzähler. Heute sind die besten Smartwatches persönliche Trainer, Gesundheitsmonitore und Abenteuerbegleiter – und sehen dabei besser aus als je zuvor.

Einige Modelle, darunter die besten Outdoor- und Triathlon-Uhren, sind für den Einsatz in rauer Umgebung gemacht und bieten Funktionen wie GPS-Kartierung, Höhenmessung und Solarladung. Andere setzen auf Stil: elegante Accessoires, die mühelos unter eine Hemdmanschette passen und klassisches Design mit smarten Features wie Benachrichtigungen, Schlaftracking und kontaktlosen Zahlungen verbinden.

Und dann gibt es die Allrounder – Smartwatches, die ein bisschen von allem können. Sie tracken Workouts, überwachen die Erholung und halten trotzdem lange durch. Von robusten Multisport-Wearables bis zu eleganten Hybriden zeigt die Smartwatch-Auswahl dieses Jahres, dass es wirklich ein Modell für jeden Anlass, jede Aktivität und jede Persönlichkeit gibt.

Allrounder

Oneplus Watch 3

Mit ihrem eleganten Edelstahlgehäuse, dem saphirbeschichteten 1,5-Zoll-AMOLED-Display und der neu gestalteten, drehbaren Krone wirkt die OnePlus Watch 3 sowohl hochwertig als auch benutzerfreundlich. Sie bietet eine beeindruckende Akkulaufzeit von rund fünf Tagen im Smart-Modus und bis zu 16 Tagen im Energiesparmodus.

Besonders praktisch: das schnelle 10-W-USB-C-Laden.

Die Uhr ist vollgepackt mit Funktionen, darunter Google Assistant, über 100 Sportmodi, integriertes GPS und eine breite Palette an Gesundheits-Features.

Apple Watch Series 11

Wie steht’s um deinen Blutdruck? Wenn er beim Gedanken an eine neue Apple Watch schon steigt, wirst du es mit den neuen Bluthochdruckwarnungen der Series 11 sofort merken.

Die neueste Apple Watch sieht dem Vorgängermodell zwar ähnlich, ist aber doppelt so kratzfest und bietet 24 Stunden Akkulaufzeit, optionales 5G und personalisierte Fitnesspläne dank Apple Intelligence. Ein rundum digitaler Begleiter – und ein richtig guter obendrein.

Samsung Galaxy Watch 8 Classic

Die Standardversion ist zwar günstiger und leichter, doch die Samsung Galaxy Watch 8 Classic kombiniert mit ihrem Edelstahlgehäuse und der drehbaren Lünette ein hochwertiges Design mit smarten Funktionen, darunter Gesundheitsüberwachung und KI-gestütztes Lauftraining für Einsteiger*innen. Sie ist etwas größer, teurer und hat eine kürzere Akkulaufzeit als manche Konkurrenzmodelle, doch wer eine stilvolle, gesundheitsorientierte Smartwatch sucht, wird sie schnell ins Herz schließen.

Google Pixel Watch 4

Die Pixel Watch 4 ist die erste Smartwatch der Welt mit integrierter Notfall-SOS-Satellitenkommunikation – und übertrifft damit selbst die Apple Watch Ultra 3, wenn es um Sicherheit abseits des Netzes geht. Erhältlich in 41 und 45 Millimetern, steht sie für einen echten Neuanfang von Googles Smartwatch-Ambitionen: mit stärkerer Hardware, einem helleren, gewölbten Display und intelligenterem Fitness-Tracking.

Garmin Venu X1

Die Garmin Venu X1 steht für einen klaren Wandel in Garmins Designphilosophie: weniger VO₂-max-Diagramme, mehr Stil und trotzdem eine leistungsstarke Smartwatch für Fitnessstudio und Büro. Sie ist zwar teurer als die durchschnittliche Apple Watch, bietet aber allen, die Wert auf präzises Fitness-Tracking, mehrtägige Akkulaufzeit und Android-Kompatibilität legen, deutlich mehr Tiefe – und damit ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis, als man zunächst vermuten würde.

Moto Watch Fit

Ein Bruchteil des Preises vieler anderer Modelle: Die Moto Watch Fit ist ein unkomplizierter Fitness-Tracker, der als Smartwatch auftritt. Sie ist beeindruckend leicht und schlank, bietet 5 ATM und IP68 Wasserbeständigkeit, ein solides 1,9-Zoll-OLED-Display und eine Akkulaufzeit, die deutlich teurere Konkurrenten alt aussehen lässt. Spielereien sucht man hier vergeblich – doch für ihren Preis beherrscht sie die Grundlagen nahezu perfekt.

Abenteuertypen

Garmin Fenix 8 Pro

Eine Smartwatch, mit der du deine Outdoor-Freund*innen beeindrucken kannst? Die weltweit erste MicroLED-Wearable, die Garmin Fenix 8 Pro, ist da. Trotz des hohen Preises bietet MicroLED hellere Bilder, bessere Energieeffizienz und höhere Haltbarkeit im Vergleich zu OLED. Die Pro-Version führt außerdem InReach-Satelliten-SOS-Nachrichten ein und ist vollgepackt mit Gesundheits-, Fitness-, Wellness- und Outdoor-Funktionen.

Amazfit T-Rex 3 Pro

Der Nachfolger der T3-Award-prämierten T-Rex 3, die Amazfit T-Rex 3 Pro, bringt einige praktische Upgrades mit: einen Lautsprecher, ein Mikrofon und sogar eine integrierte Taschenlampe. Sie überzeugt mit hochwertigeren Materialien wie Saphirglas und einer Lünette aus Titanlegierung. Auch das AMOLED-Display wurde auf beeindruckende 3.000 Nits Helligkeit verbessert. Wenn dir die Garmin Fenix 8 gefällt, dein Budget aber begrenzt ist, ist die T-Rex 3 Pro eine hervorragende Alternative.

Coros Nomad

Der Nomad will Abenteuer-Wearables in einer unerwarteten Kategorie übertreffen: Speicher. Diese robuste Outdoor-Smartwatch kombiniert Navigation und Sporttracking mit Storytelling-Tools, die dir helfen, jede Wanderung, jeden Gipfel und jeden Wurf erneut zu erleben. All das steckt in einer nur 49 Gramm leichten Uhr mit 1,3-Zoll-Always-On-Touchscreen und einer Akkulaufzeit von bis zu 50 Stunden im GPS-Modus oder 22 Tagen bei normaler Nutzung.

Polar Grit X2 Pro

Die Polar Grit X2 Pro ist eine funktionsreiche Multisport-Uhr mit einem robusten, aber eleganten Design, einem Edelstahlgehäuse, einer Lünette und Saphirglas. Sie bietet umfassendes Aktivitäts-Tracking, eine beeindruckende Akkulaufzeit sowie fortschrittliches, mehrbandiges GPS. Dank der Elixir-Biosensor-Plattform von Polar liefert sie präzise Daten, um Training und Erholung optimal zu steuern.

Apple Watch Ultra 3

Apple bezeichnet die Apple Watch Ultra 3 gern als Sport- und Abenteueruhr. Doch es gibt keinen Grund, nicht das Beste zu wollen, nur weil du keine Ultramarathons in der Sahara läufst. Sie bietet integriertes 5G und Satellitenkommunikation sowie eine Akkulaufzeit von bis zu 42 Stunden, ganz ohne Energiesparmodus. Dazu kommen die bekannten Apple-Health- und Schlaf-Insights – verpackt in ein Design, das sich wirklich sehen lassen kann.

Suunto Vertical

Die Suunto Vertical überzeugt mit hervorragenden Kartierungsfunktionen, langer Akkulaufzeit mit Solarladung und robuster Bauweise – alles, was man sich von einer Outdoor-Uhr wünschen kann. Zwar besitzt sie kein AMOLED-Display, gleicht das aber durch ihre nachhaltige Produktion mehr als aus. Sie wird vollständig mit erneuerbarer Energie hergestellt, und die geringe Menge an CO₂, die dabei entsteht, kompensiert Suunto durch Projekte in Afrika.

Lauf-Champions

Garmin Forerunner 570

Der Garmin Forerunner 570 ist ein poliertes Update des Forerunner 265 und verfeinert Garmins Mittelklasse-Formel mit einem schärferen AMOLED-Display, einem verbesserten Herzfrequenzsensor sowie praktischen Extras wie Mikrofon und Lautsprecher. Das Ergebnis ist eine elegante, leistungsstarke Laufuhr mit genau genug Neuerungen, um frisch zu wirken – ideal für Läufer*innen, die Performance und Stil in einem suchen.

Coros Pace Pro

Für Athlet*innen, die sich auf Leistung und Erholung konzentrieren, ist die Coros Pace Pro eine starke Wahl. Sie bietet ein helles AMOLED-Display – ein Novum für die Marke – dazu eine lange Akkulaufzeit und solide Trainingsfunktionen. Die Pace Pro liefert Metriken wie VO₂-max-Schätzungen, Rennvorhersagen und Erholungsratschläge. Außerdem kannst du Workouts planen, Fortschritte verfolgen und Feedback zu deiner Lauf- und Radform erhalten.

Kiprun GPS 500 By Coros

Der Garmin Forerunner liegt momentan nicht in deinem Budget, aber du willst trotzdem deine Läufe tracken? Dann könnte Decathlons Eigenmarke Kiprun GPS 500 genau das Richtige für dich sein. Die Uhr ist ein unkompliziertes, erschwingliches Multisport-Wearable mit beeindruckender Akkulaufzeit. Sie empfiehlt dir zwar keine täglichen Workouts, liefert aber Daten zu Trainingsbelastung und Erholungszeit. Und das Beste: Mit dem gesparten Geld kannst du dir ein paar richtig gute Laufschuhe gönnen.

Smart trifft Stil

Withings Scanwatch 2

Dezent, aber leistungsstark: Die Withings ScanWatch 2 vereint eine beeindruckende Fülle an Gesundheits- und Fitnessfunktionen in einem eleganten Gehäuse. Sie misst die Herzfrequenz, bietet EKG-Funktionalität und kann die Sauerstoffsättigung im Blut erfassen. Außerdem überwacht sie den Schlaf und zeichnet Workouts zuverlässig auf. Die Version für 2025 erweitert das Ganze um prädiktive KI, die frühzeitig auf Veränderungen deiner Gesundheit hinweist, eine Akkulaufzeit von bis zu 35 Tagen und eine neue blau-silberne 42-mm-Variante.