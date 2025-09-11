Der Kindle Colorsoft bekommt Konkurrenz – TCL könnte das Beste aus zwei Welten bieten

Kurze Zusammenfassung Laut Berichten entwickelt TCL ein neues NXTPAPER-Tablet, das die Kompaktheit des iPad mini mit der Papierhaptik des Kindle kombiniert. Mit einer Größe von 8 Zoll könnte es das kleinste Tablet mit dieser Technologie werden.

Tablets gibt es inzwischen wie Sand am Meer. Samsung hat gerade die Galaxy-Tab-S11-Reihe vorgestellt, Apple bietet ohnehin zahlreiche iPads – und das noch bevor man Amazons Fire-Tablets oder andere Android-Modelle mitzählt.

TCL bietet jedoch etwas anderes. Mit seiner NXTPAPER-Technologie liefert es einen mehrschichtigen, matten LCD-Bildschirm, der die Augen schont und sich mit einem Stylus fast wie Papier anfühlt. Auf Knopfdruck lässt er sich sogar in ein E-Ink-ähnliches Display verwandeln – ideal zum Lesen von eBooks.

Noch beschränkt sich die Verfügbarkeit auf Handys und große Tablets, doch angeblich könnte schon bald ein 8-Zoll-Modell folgen.

Was könnte das neue TCL NXTPAPER-Tablet bieten?

Wie 9to5Google berichtet, behauptet ein X-Post von Evan Blass, dass TCL angeblich an einem 8-Zoll-Tablet mit der NXTPAPER-Technologie arbeiten würde. Genannt werden dabei lediglich der Name des Tablets (TCL Tab 8 NXTPAPER 5G) sowie ein Diagramm der Anschlüsse und Tasten. Man muss allerdings dazu sagen, dass Blass als äußerst verlässlich gilt bei solchen Leaks.

(Image credit: Evan Blass)

Das Tablet soll voraussichtlich einen USB-C-Ladeanschluss an der Unterseite erhalten, dazu einen Lautsprecher rechts, einen weiteren oben sowie einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss. Ein SIM-Fach mit microSD-Slot ist ebenfalls in den Diagrammen zu sehen.

Blass hat bisher keine Angaben zu den technischen Spezifikationen des 8-Zoll-TCL-Tablets gemacht, daher ist unklar, welche Hardware uns im Inneren erwartet.

Dank seines kompakteren Formfaktors könnte das TCL Tab 8 NXTPAPER 5G jedoch das Beste aus beiden Welten bieten: ein mattes, vollfarbiges Display, das mit farbigen E-Ink-Lesegeräten und elektronischen Notizblöcken konkurrieren kann.

Noch ist nichts offiziell bestätigt. Sollte das Tablet jedoch auf den Markt kommen und preislich attraktiv sein, könnte es eine hervorragende Option für alle sein, die Tablet-Funktionalität und Kindle-ähnliches Lesen in einem Gerät kombinieren möchten.