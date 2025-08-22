Seismische Amazon-Entscheidung könnte das nächste Fire-Tablet zu einem unverzichtbaren Kauf machen

Kurze Zusammenfassung Falls man einem neuen Bericht Glauben schenken möchte, könnte Amazons Fire-Tablets in Zukunft eine Veränderung durchmachen. Es wird behauptet, dass Amazon in Erwägung zieht, sein eigenes FireOS-System zugunsten von Android aufzugeben, für ein neues Fire-Tablet, das 400 $ kosten könnte.

Amazon ist schon lange auf dem Tablet-Markt vertreten, seit das erste Fire-Tablet im Jahr 2011 auf den Markt kam. Die Produktreihe umfasst eine Auswahl an Bildschirmgrößen sowie spezielle Kindermodelle und alle Modelle laufen auf Amazons proprietärer Software.

Diese Software, genannt FireOS, basiert auf Android, hat jedoch benutzerdefinierte Modifikationen, die sie eher wie ein völlig anderes Betriebssystem laufen lassen. Daher gibt es keinen Zugriff auf den Google Play Store und alle Apps müssen stattdessen aus Amazons App Store heruntergeladen werden, wo es nicht so viel Auswahl gibt.

Das hat im Laufe der Jahre zu einiger Frustration geführt – nicht nur bei Nutzer*innen der Fire-Tablets, sondern auch bei App-Entwickler*innen, die separate Versionen ihrer Apps speziell für die Amazon-Tablets erstellen müssen. Aber die Dinge könnten sich schon im nächsten Jahr ändern, laut einem Bericht von Reuters.

Könnte Amazon auf die Nutzung von Android umsteigen?

Quellen behaupten, dass Amazon plant, erstmals ein höherwertiges Tablet mit Android auf den Markt zu bringen.

Das Projekt ist anscheinend intern als Kittyhawk bekannt und wenn es erfolgreich ist, wird angenommen, dass das neue Modell besser für Nutzer*innen sein wird.

„Fire-Tablets könnten für Verbraucher*innen, die sich Kompatibilität mit anderen Android-Geräten wünschen, attraktiver sein“, sagten angeblich mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Sie fügten auch hinzu, dass es „aufgrund finanzieller oder anderer Bedenken verzögert oder abgesagt werden könnte“.

Amazon äußerte sich nicht, als Reuters nachfragte und die Seite konnte keine weiteren Details zu dem kommenden Tablet ermitteln, außer dass der Preis bei etwa 400 $ liegen könnte.

Das wäre fast doppelt so teuer wie das derzeitige Spitzenmodell Fire Max 11 Tablet und teurer als Apples Einstiegsmodell iPad, das iPad (A16).

Nichts ist derzeit bestätigt, aber wenn Amazon auf Android umsteigt, könnte es zukünftige Fire-Tablets für diejenigen attraktiver machen, die zuvor von der restriktiveren FireOS-Software abgeschreckt wurden.