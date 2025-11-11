Auf der Suche nach einem neuen OLED-Fernseher? Ich würde LG, Panasonic oder Philips empfehlen

Nach einer arbeitsreichen Saison, in der ich viele der besten OLED-Fernseher getestet habe, ist klar, dass LG nach wie vor die Königsklasse der OLED-Technologie ist. Ich meine, das muss so sein – schließlich produziert das Unternehmen die Panels selbst.

Obwohl mich das Spitzenmodell LG OLED G5, das eine neue Mehrschicht-OLED-Technologie in Fernseher einführte, sehr beeindruckt hat, habe ich gerade auch den aktuellen Panasonic Z95B getestet, der das in mancherlei Hinsicht sogar übertrifft.

Außerdem ist jetzt auch Philips' neuester OLED+910 im Verkauf, den ich im direkten Vergleich mit Samsung- und Sony QD-OLED-Modellen getestet habe. Er verwendet dieselbe Display-Technologie wie LG und Panasonic, aber mit seinem Ambilight-System sorgt das für zusätzlichen Reiz.

Ich empfehle auch 2025 weiterhin die OLED-Panels von LG – wobei für die meisten Nutzer*innen eher die OLED C5-Reihe als die G-Serie geeignet ist, unter anderem wegen des Preises. Aber als Denkanstoß: Auch Panasonic und Philips sind definitiv einen Blick wert.

T3s Top 3 OLEDs

Bester TV für die Wandmontage LG OLED G5 1.059 € bei Amazon 1.799 € bei SATURN 1.799 € bei MediaMarkt DE 23.079 € bei EURONICS DE Mit seinem super-schlanken und hochwertigen Design hat LGs Topmodell seine Multi-Layer-OLED-Display-Technologie auf stilvolle Weise vorgestellt. Es ist ein echtes Kraftpaket fürs Kino und Gaming (letzteres dank 4x HDMI 2.1-Anschlüssen – also bis zu 165 Hz in 4K), wobei der Sound nicht mit der Bildqualität mithalten kann – bei so einem schlanken Gehäuse geht das kaum. Beste Tonqualität Panasonic Z95B Panasonic verwendet das Basis-Panel des G5, fügt ein fortschrittlicheres Kühlsystem hinzu, um zusätzliche Spitzenhelligkeit herauszuholen, und kombiniert das dann mit einem integrierten und effektiven Dolby Atmos-Soundsystem. Es ist keine Soundbar erforderlich. Das macht ihn etwas wuchtiger, aber deine Ohren werden es zu schätzen wissen, ebenso wie deine Augen. Beste Wahl für Ambilight Philips OLED+910 Philips verkauft seine TVs zwar in Europa, nicht aber in den USA, was für die potenzielle Kundschaft dort schade ist. Das Topmodell verfügt nicht nur über das gleiche Basis-Panel wie der LG G5 und der Panasonic Z95B, also mit hoher Helligkeit, sondern bringt auch die integrierte Ambilight-Technologie mit. Diese wirft LED-Lichtprojektionen in Echtzeit auf die umliegenden Wände, was für einen zusätzlichen dramatischen Effekt sorgt und das Seherlebnis noch intensiver macht.

LG v Panasonic v Philips: Preis

Der LG OLED G5 ist mit 55, 65 und 77 Zoll erhältlich und nutzt dabei die neueste OLED-Display-Technologie. Außerdem gibt es Versionen mit 48, 83 und 97 Zoll, die jedoch andere Panels verwenden.

Der Panasonic Z95B ist in 55, 65 und 77 Zoll verfügbar – genau die Größen, in denen die Multi-Layer-OLED-Display-Technologie derzeit produziert wird.

Wie der Panasonic ist auch der Philips OLED+910 in 55, 65 und 77 Zoll erhältlich.

Für einen direkten Vergleich habe ich in der Tabelle unten die Preise der 65-Zoll-Modelle gegenübergestellt, um einen Eindruck von den Preisunterschieden zu geben.

Swipe to scroll horizontally 65-Zoll UK EU USA Aus LG OLED G5 £2,399 3.999 € $2,499 AUS$5,299 Panasonic Z95B £2,299 3.899 € $3,399 AU$N/A Philips OLED 910 £2,199 2.999 € $N/A AU$N/A

Was ist einzigartig?

Warum sollte man also eines dieser Geräte dem anderen vorziehen? Hier ein kurzer Überblick.

LG OLED G5

(Image credit: Future / Mike Lowe)

Für mich ist das der beste wandmontierbare OLED-TV, weil er am schlankesten und hochwertigsten gestaltet ist und auch optisch richtig was hermacht.

Das schmälert seine Bildqualität aber keineswegs – die ist schlicht erstklassig. Die kinoreife Bilddarstellung ist makellos.

Gamer*innen werden es lieben, dass alle vier HDMI-Anschlüsse Typ 2.1 sind, was die Kompatibilität für die Zukunft sichert.

Den eARC-Anschluss wirst du wahrscheinlich für die beste Soundbar zur Kombination mit diesem LG-Fernseher aufsparen wollen.

Panasonic Z95B

(Image credit: Future / Mike Lowe)

Panasonic wirkt vielleicht wie ein Außenseiter, aber das Unternehmen ist seit Jahren in diesem Geschäft – es war nur bis jetzt vom US-Markt abwesend.

Der Z95B ist ebenfalls ein großartiger Einstieg, mit einer Bildqualität, die opulent und glaubwürdig ist und alles nutzt, was der LG bietet.

Allerdings sind nur zwei der vier HDMI-Anschlüsse 2.1, die anderen beiden nur 2.0 – nicht optimal für Gamer*innen und weniger zukunftssicher.

Allerdings muss man hier sagen: Du wirst den eARC-Anschluss wahrscheinlich nie für eine der besten Soundbars verwenden wollen, da das von Technics abgestimmte 5.1.2-System dieses Geräts wirklich beeindruckend ist.

Philips OLED+910

(Image credit: Future / Mike Lowe)

Die hohe Ausstattung und das Hinzufügen von Ambilight machen diesen Fernseher sehr attraktiv.

Nicht nur das: Wie du im Preisabschnitt gesehen hast, unterbietet Philips geschickt die Konkurrenz, indem das Gerät das erschwinglichere der drei Angebote ist – wenn auch nur knapp, aber das ist trotzdem bedeutend.

Interessant ist, dass Ambilight den Preis nicht zusätzlich in die Höhe treibt. Ich liebe den Ambilight-Effekt – mein letztes Modell, der 809, steht zwischen den Tests gerade im Wohnzimmer, sodass ich damit bestens vertraut bin.

Welcher OLED gewinnt?

Welches der drei OLED-Modelle ist also das beste? Die Bildqualität ist bei allen dreien tadellos, daher sind es die anderen Unterscheidungsmerkmale, die helfen, sie auseinanderzuhalten.

Wenn dir der Ton wichtig ist, du dich nicht mit einer zusätzlichen Soundbar herumschlagen willst und Wandmontage nichts für dich ist, dann bekommst du mit dem Panasonics Z95B das Rundum-sorglos-Paket.

Wenn du hingegen maximale Zukunftssicherheit willst, ist der LG OLED G5 das einzige Modell mit allen vier HDMI-Anschlüssen in der 2.1-Spezifikation. Das bedeutet bis zu 165Hz Bildwiederholraten für PC- und (vielleicht in Zukunft) Konsolenspiele. Seine Bildqualität ist zudem überaus kinoreif, also nicht nur gut fürs Gaming.

Wenn du ein bisschen Geld sparen möchtest, aber Ambilight liebst, dann trägt Philips einzigartige Technologie wirklich zur Immersion bei. Jeder, der dein Zuhause betritt und es in Aktion sieht, wird von diesem seltenen Anblick beeindruckt sein. Es ist ein echtes Unterscheidungsmerkmal, das die Attraktivität eines ohnehin bereits hochwertigen Geräts weiter steigert.