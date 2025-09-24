Vor ein paar Wochen habe ich den schicksten Fernseher meines Lebens gesehen und es hat vielleicht mein Leben verändert.

Vor ein paar Wochen schlenderte ich durch die noch im Bau befindlichen Hallen der IFA in Berlin und erkundete, was eine der größten Technikkonferenzen der Welt ist, ein wenig bevor sie tatsächlich bereit war, die Öffentlichkeit zu empfangen. Es ist eine faszinierende Zeit, um zu sehen, wie eine solche Veranstaltung aufgebaut wird, nicht zuletzt, weil es wirklich verdeutlicht, welch riesiges Unterfangen es sein kann, einen einzigen Stand zu bauen, geschweige denn das ganze Event.

Ich war dort mit Sony, also war ich zwar neugierig, was es sonst noch zu sehen gibt, aber es gab eine Tech-Demonstration, die mich wirklich beschäftigt hat. Im Gegensatz zu einigen anderen Teilnehmer*innen war es auch das erste Mal, dass ich die betreffende Technologie sah.

Sony spricht schon seit einiger Zeit über seine RGB Mini-LED-Technologie, zusammen mit praktisch allen anderen großen TV-Herstellern auf dem Markt, aber es hat sich als langsamer Prozess erwiesen, die Technologie tatsächlich zu sehen. Einfach alle sprachen auf der CES über diese Art von Panel, aber jetzt sieht es so aus, als könnten wir möglicherweise nächstes Jahr eines kaufen (zu einem verrückten Preis).

Sonys Demo seines Panels war nicht lang, aber sie enthielt genug Beispiele, um informativ zu sein und im Gegensatz zu einigen anderen Marken war sie zuversichtlich genug, das neue Panel direkt neben einige etablierte Highlights der letzten Jahre zu stellen. Das war ziemlich leicht zu verstehen, sobald die Demos in vollem Gange waren – es dauert nicht lange, um zu sehen, wie dies die Zukunft des Fernsehers sein könnte.

(Image credit: Sony)

Der Fortschritt ist gleichzeitig extrem technisch und einfach zu erklären, wegen des "RGB" im Namen – wo bestehende (sehr beeindruckende) Mini-LED-Fernseher eine große Anzahl von Blau-Licht-LEDs verwenden, die auf das benötigte Farbspektrum gefiltert werden können, ersetzen RGB-Mini-LED-Panels jede blaue LED durch drei winzige Lichter: eines rot, eines blau und eines grün.

Dies gibt dem Panel die Fähigkeit, ein breiteres Farbspektrum zu mischen, es aber auch viel heller zu tun und der Beweis liegt vor uns, wenn man sie nebeneinander sieht. Sonys Panel war extrem hell und mit allen Fernsehern in ihrem "Vivid"-Modus war es ehrlich gesagt manchmal ein wenig augenbrennend - auf eine gute Art. TV-Demonstrationen neigen dazu, in einem dunklen Raum zu sein, aus offensichtlichen Gründen von Kontrast und Lichtverhältnissen, was sie leicht blendend machen kann.

Also, mit Farben und Helligkeit, die derzeit von nichts auf dem Markt wirklich erreicht werden können und Schwarztönen, die den besten OLED-Fernsehern Konkurrenz machen, warum rüsten wir dann nicht alle so schnell wie möglich auf einen RGB-Mini-LED-Fernseher um? Nun, die kurze Antwort ist zweigeteilt: Preis und Verfügbarkeit.

Obwohl die Technologie seit einem guten Jahr diskutiert wird, ist das Rennen, der Erste auf dem Markt zu sein, noch im Gange. Sony wird es wahrscheinlich nicht gewinnen, da es, stattdessen das Beste auf dem Markt sein möchte – und sich daher ein wenig mehr Zeit nehmen wird, um sicherzustellen, dass seine Dimmungstechnologie, die lange eine Stärke war, ihm den Vorteil gegenüber seinen Rivalen verschaffen kann, wenn es denn endlich bereit ist. Das ist ihr Ziel, aber zweifellos würden sie es immer noch vorziehen, sowohl der Beste als auch der Erste zu sein, wenn sie es könnten.

Unabhängig davon, wann die Panels für normale Menschen zu kaufen sind (und nach allen Anzeichen wird es wohl 2026 sein), ist die andere Frage, wie viel sie denn kosten werden. Wann immer hochmoderne neue Displays vorgestellt werden, neigen die ersten Modelle dazu, unerschwinglich teuer zu sein. Während wir uns hier nicht unbedingt auf 30.000-Euro-Fernseher einstellen, sind Sets, die über 5.000 € liegen, sehr wahrscheinlich.

Das macht sie für den Moment zu einem Nischenprodukt. Also wenn du mit einem relativ neuen OLED dasitzt und dich fragst, worum es bei dem ganzen Trubel geht, keine Panik. Du solltest noch mehrere Jahre haben, bevor dein Fernseher anfängt, auch nur im Entferntesten alt auszusehen (unabhängig von Dolby Vision 2).