Apple hat nicht nur die Meta Ray-Ban Smart Glasses im Visier, sondern denkt schon weit darüber hinaus

Kurze Zusammenfassung Apple könnte ein revolutionäres Software-Design für seine Smart Glasses launchen. Diese sollen sich je nach verbundenem Gerät anpassen und so eine duale Funktionalität ermöglichen.

Es ist kein Geheimnis, dass Smart Glasses als die nächste große Grenze der Tech-Welt gelten. Zahlreiche große Marken investieren derzeit enorme Summen in diese Kategorie und sehen sie als die logische Weiterentwicklung des Smartphones.

Auch Apple gehört dazu. Berichten zufolge verlagert das Unternehmen interne Ressourcen von der Apple Vision Pro hin zu eigenen Smart-Glasses-Projekten. Andere Marken, wie die Meta Ray-Ban Smart Glasses, haben sich in diesem Bereich bereits einen festen Platz gesichert.

Dennoch ist Apple nicht dafür bekannt, einfach dem Zeitgeist zu folgen. Ein neuer Bericht deutet vielmehr darauf hin, dass die Marke aus Kalifornien weit über die aktuellen Funktionen hinausdenkt, die Wettbewerber derzeit anbieten – mit dem Ziel, das Erlebnis für Nutzer*innen noch attraktiver zu machen.

Demnach könnte das Gerät in zwei unterschiedlichen Modi betrieben werden, die sich je nach verbundenem Gerät anpassen. Wenn es mit einem MacBook gekoppelt ist, soll eine vollständige Version von visionOS verfügbar sein, während beim iPhone eine leichtere, mobilfreundliche Variante zum Einsatz kommt.

(Image credit: Future)

Ziemlich spannend: Ein leichteres Betriebssystem könnte viele Akku-Bedenken aus dem Weg räumen. Laut Beschreibung wird die Brille wohl von einem externen Gerät mit Strom versorgt.

Die Information stammt von Bloombergs Mark Gurman, der weithin als führende Stimme in der Apple-Welt gilt. Sein Power On-Newsletter bietet regelmäßig seltene Einblicke in Apples Pläne.

Gerüchten zufolge könnte Apple seine ersten Smart Glasses schon im nächsten Jahr vorstellen. Allzu lange müssen wir also wohl nicht mehr warten, um zu sehen, was sie können. Eines ist aber klar: Apple will die Funktionsweise dieser Geräte grundlegend verändern.